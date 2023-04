S.G. Concordia: 11 podi assoluti e numerosi primi posti nella 2^ Prova Regionale dei Campionati Silver

Si è conclusa ieri la lunga "maratona" della 2^ Prova Regionale dei Campionati Silver 2023 di ginnastica ritmica, che ha impegnato le Società del Piemonte e della Valle d'Aosta a Saint Vincent, da sabato 22 a martedì 25 aprile, portando in pedana centinaia di atlete. Un bilancio decisamente positivo per la S.G. Concordia: 15 atlete in gara, 11 podi assoluti, numerosi primi posti nelle classifiche di Specialità.