Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U16 Regionale, bene gara 2 della fase regionale

Finale da 3-0 (25-14; 25-18; 25-18) per le Igorine di Barbara Medici impegnate nel girone regionale contro Venaria. L’accesso alle finali regionali passa dall’ultima gara che si giocherà lunedì primo maggio a Pinerolo (entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite). “Non è stata una bellissima partita; dopo aver cominciato il primo set molto bene 7-0 ci siamo un po’ rilassate; ma in questi casi conta il risultato e lo abbiamo ottenuto”. In serie C invece sconfitta 3-1 (24-26; 25-15; 25-21; 25-20) contro Ovada; due le partite che mancano per chiudere la stagione. (U16 nella foto)

U13, sconfitta con In Volley

Inizia con una sconfitta il cammino regionale dell’Under13 di Gianni Zanelli: 0-3 (16-25; 14-25; 6-25) contro In Volley Piemonte.

U14, tutto pronto per le Final Four regionali!

Il titolo regionale U14 si assegna a Mondovì, questa la location scelta per le Final Four U14. Appuntamento domenica 30 aprile alle 10 per le due semifinali: Igor-In Volley Piemonte e Asti-Leini; nel pomeriggio finalina e finalissima.

Prima divisione, sconfitta nel ritorno degli ottavi

Si chiudono con una sconfitta 3-0 (25-10; 25-13; 25-10) contro Verbania gli ottavi della prima divisione di Simone Mazza.