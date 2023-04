Torneo nazionale Langhe Roero 2023: chiusa una nuova edizione da record!

32 squadre partecipanti di tre categorie e tre giorni intensi di gare su otto palasport delle Langhe e Roero.

Ad accogliere le sfide sono stati i Comuni di Alba, Carrù, Corneliano, Dogliani, Farigliano, Guarene e La Morra. Il torneo è stato coronato dal bagno di folla in piazza Colbert a Barolo, per le premiazioni di tutte le squadre, gli atleti, gli istruttori ed allenatori, alla presenza delle autorità locali. A salire sul palco, allestito per l’occasione all’ombra del castello, sono state le prime tre squadre classificate.

L’U13 maschile (12 squadre) è stata vinta da Bea Chieri, seguita da Pallacanestro Vado e Altavilla Vicentina. Nell’U13 femminile (8 squadre) ha trionfato Costa Masnaga, davanti San Martino di Lupari e Langhe Roero Twin Towns (padrone di casa). Infine, la categoria Esordienti ha visto la riconferma della Stella Azzurra Roma (campione in carica), con Firenze 2 al secondo posto e Gators Savigliano al terzo.

La classifica conta il giusto, quel che è più importante è che il torneo sia stato occasione preziosa per i numerosi giovani atleti ed atlete coinvolti per fare esperienza in un ottimo clima di festa e amicizia. Sono stati tre giorni di divertimento, con palazzetti pieni e grande entusiasmo, con persone da tutta Italia accorse sul territorio portate dalla passione per la pallacanestro.

L’ultima istantanea del torneo sono i sorrisi e gli applausi della gremita piazza Colbert, ringraziata di cuore dall’organizzatore Franco Zimbardi: «Questa seconda edizione del torneo è stata incredibile. Solo durante la premiazione di Barolo, con tutte le 32 squadre presenti, mi sono reso conto di quante persone sono venute a giocare con noi. Un ringraziamento speciale da parte mia va a tutto lo staff e ai ragazzi del settore giovanile di Olimpo Alba e Pallacanestro Farigliano, che sono stati presenti sui campi durante il torneo ad arbitrare e a coordinare la logistica. Senza l’aiuto di questa squadra l’evento non sarebbe stato realizzabile.

Ringrazio inoltre per il prezioso sostegno tutti gli sponsor e le “cantine amiche”, nonché l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e la FIP Piemonte per il patrocinio.

Non ci resta che aspettare la prossima edizione».