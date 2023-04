Grande successo per l’evento “Basket To Business” promosso da Basket Torino

Si è svolto ieri, nella cornice del Pala Gianni Asti, l’evento “Basket To Business” promosso da Basket Torino. L'incontro ha riunito oltre trenta aziende; un parterre composto sia dai partner del club gialloblù, sia da altri soggetti interessati a diventarlo, con lo scopo di creare relazioni e business.



A fare gli onori di casa sono stati David Avino, Presidente di Basket Torino, e Loredano Vecchi, Amministratore Delegato del Club che hanno esposto a tutti i partecipanti la vision ed il progetto di Basket Torino.

Temi al centro dell'incontro i valori che guidano la crescita e la forza del brand "Basket Torino" e le potenzialità della community di partners che collaborano e potrebbero collaborare al consolidamento della società e a raggiungere gli obiettivi del progetto sportivo.

Si è parlato quindi di futuro, di sobrietà e di eccellenza sportiva; di modalità di sviluppo dei settori giovanili come esempi positivi per i giovani e motore di crescita di tutto il movimento, della responsabilità sociale che è nel dna di Basket Torino, di rapporti con le società sportive e piu’ in generale con il territorio di Torino e provincia.

I valori etici e lo spirito di squadra sono stati al centro dell’intervento di coach Franco Ciani accompagnato dal suo staff e dal direttore sportivo Valeriano D'Orta.



Spazio anche alla visita di tutte le aree del Pala Gianni Asti (spogliatoi, sala pesi, sala stampa e Area Hospitality), dove le aziende presenti hanno avuto modo di familiarizzare con tutti gli spazi, anche quelli più nascosti, nei quali, con il lavoro, si costruisce la forza di squadra con la quale si affrontano le gare e poi, ovviamente, anche l'impianto dove si svolge l'evento sportivo, nei quali Basket Torino ha presentato le opportunità, gli assets disponibili per le aziende partner che possono generare visibilità e promozione dei loro brand.



L’incontro in sala stampa ha permesso ai partners di analizzare e discutere le varie opportunità di partecipazione al progetto di Basket Torino, ma anche ai vantaggi di partecipare a una community di realtà imprenditoriali legate dallo spirito comune di contribuire al progetto e interessate a sviluppare relazioni all’interno del "club dei parnters”.



Infine è stato il momento del classico Speed Date B2B, con gli incontri 1 to 1 tra le aziende legate al club gialloblù, primo step verso una regolare attività di coordinamento imprenditoriale ed economico.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@baskettorino.it o contattare direttamente Eleonora Pezzatti, (eleonora.pezzatti@baskettorino.it) responsabile marketing e sponsors e “anima” della giornata “Basket To Business”.