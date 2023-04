Fulgor Basket: si avvicina la sfida contro Livorno

Coach Quilici presenta la sfida con Livorno di domenica sera, andiamo al Pala Macchia per affrontare la Libertas.

«Libertas, probabilmente, è la squadra che con maggiore continuità ha giocato una pallacanestro efficace e consistente in questo campionato e non è un caso che sia a una vittoria dal matematico primo posto – le parole del coach rossoverde. Hanno la grande capacità di condividere il pallone, mettono tanta energia in campo e tanta fisicità in difesa. Dovremo giocare una grande partita e limitare il loro strapotere a rimbalzo, dove sono la prima formazione di tutta la Serie B. Contro la loro difesa dovremo essere bravi a muovere la palla e metterla nelle zone di campo migliori, per obbligarli a muoversi e permetterci di essere pronti a prenderci buoni tiri. Davanti a noi abbiamo una grande sfida, che ci vogliamo godere sia per rispetto del campionato, sia per i nostri tifosi, abbiamo quindi la responsabilità di giocare al nostro meglio e di approcciare la partita nella giusta maniera. Nulla è scontato, ma dovremo combattere in maniera dura per competere, sfruttando il match anche per testare a che punto siamo in vista della post season».

E allora tutti pronti, domenica sera alle 18:00 il penultimo appuntamento di questa regular season in attesa del play in.