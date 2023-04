La Reale Mutua Torino ’81 Iren domani alle 18 contro il Chiavari Nuoto

In attesa di conoscere la sua avversaria per le semifinali play-off, la Reale Mutua Torino ’81 Iren torna alla piscina Monumentale di Torino dopo una settimana di sosta. Per la ventesima giornata di regular season i ragazzi di Simone Aversa affronteranno il Chiavari Nuoto. Nel match di andata i torinesi hanno avuto la meglio sui liguri per 10-17. Nell’ultima giornata di campionato, i gialloblù hanno vinto per 14-7 contro il President Bologna, mentre i ragazzi di coach Dinu sono riusciti a strappare un ottimo punto in casa contro il Como Nuoto, pareggiando all’ultimo respiro per 12-12.

Simone Aversa, allenatore della Reale Mutua Torino ’81 Iren, presenta il match: «Ricomincia il campionato dopo l’ultima pausa; abbiamo lavorato forte questa settimana, quindi non saremo brillantissimi dal punto di vista atletico, ma vogliamo riprendere con un risultato importante dopo la prestazione non del tutto convincente contro il Bologna. Il Chiavari è una squadra giovane che ha fatto un ottimo campionato, verrà a Torino per fare la sua partita e non concederci nulla, ma noi ci teniamo a fare bene!».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 29 aprile alla Piscina Stadio Monumentale di Torino. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

VENTESIMA GIORNATA SERIE A2M

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Waterpolo Milano Metanopoli

R.N. Arenzano – R.N. Imperia 57

Brescia Waterpolo – Spazio R.N. Camogli

President Bologna – C.S. Plebiscito Padova

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Chiavari Nuoto

Como Nuoto Recoaro – Lavagna 90

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 57, Reale Mutua Torino ’81 Iren 48, Brescia Waterpolo 40, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 36, Como Nuoto Recoaro 35, Lavagna 90 33, Chiavari Nuoto 23, President Bologna 20, R.N. Arenzano 18, C.S. Plebiscito Padova 15, Waterpolo Milano Metanopoli 12, R.N. Imperia 57 1.