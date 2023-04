Novipiù Monferrato Basket: sabato la delicata sfida contro Mantova

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Novipiù Monferrato Basket che nel primo turno di ritorno del Girone Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West sfiderà la Staff Mantova al PalaEnergica Paolo Ferraris sabato 29 aprile alle 19.30.

GLI AVVERSARI

Regna grandissimo equilibrio nel Girone Salvezza con Chieti in solitaria a 12 punti e Ravenna a quota 8 punti, tutte le altre sei contendenti sono appaiate a 10 punti. Giunti ormai al giro di boa, le ultime quattro giornate saranno decisive per il destino delle compagini interessate a non retrocedere, sarà importante anche fare attenzione alla differenza canestri in caso di arrivo in parità. Mantova ha vinto le due sfide casalinghe contro Monferrato e Juvi Cremona. Nella sfida della Grana Padano Arena gli Stings superarono la Novipiù con il risultato di 74-69. Il roster di coach Nicolas Zanco ha nel playmaker americano Keshun Sherril la propria luce: arrivato al termine della stagione regolare da Udine, il classe '94 nativo di Cleaveland ha saputo trascinare i suoi con 19 punti e 2.5 assist di media nel Girone Salvezza. Fondamentale per l'economia di gioco dei virgiliani il centro Antonio Iannuzzi, tornato a Mantova dopo una breve esperienza con la canotta della Juvi Cremona, con i suoi 12 punti e 7 rimbalzi di media agisce sotto canestro con l'americano Laquinton Ross 10 punti e 8.3 rimbalzi a partita. Completano il quintetto la guardia Giovanni Veronesi e il capitano Riccardo Cortese. Nelle rotazioni il lungo Giga Janelidze e i due esterni Andrea Calzavara e Martino Criconia.

La Novipiù deve riscattarsi dopo il passo falso della sfida con Chieti, ora restano due gare davanti al proprio pubblico e due in trasferta per decretare le sorti di una stagione complicata. Rispetto alla gara di domenica scorsa i rossoblu dovranno migliorare la precisione al tiro ed essere più cinici, rimanendo in partita per tutti i 40 minuti senza permettersi cali. Coach Stefano Comazzi avrà tutto il roster a disposizione.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Sarà una partita importantissima nella quale vogliamo dimostrare che la sconfitta di domenica è stato un incidente all’interno del nostro percorso, senza nulla togliere ai meriti di Chieti per la loro vittoria. Abbiamo analizzato la partita in settimana e lavorato sulle carenze che abbiamo avuto. Giocheremo contro una squadra che ci ha battuto all’andata, l’equilibrio all’interno del girone regna sovrano, ogni partita può cambiare drasticamente in positivo o in negativo la situazione di ogni squadra. Il nostro obiettivo è quello di tornare a muovere verso l’alto la classifica, e per fare questo avremo bisogno di tutto il calore e il supporto del nostro pubblico.»

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 28 aprile dalle 17 alle 19 e sabato 29 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.