La Reale Mutua viaggia verso Cividale

GLI AVVERSARI

La squadra friulana al momento occupa il secondo posto in classifica nel Girone Blu, con un record di 5 vittorie e 3 sconfitte, ma è reduce dalla partita persa all’Allianz Cloud contro l’Urania Milano. Nella partita di andata fu vittoria per la Reale Mutua Torino con il punteggio di 89-86.

Miglior realizzatore della Gesteco è sempre Lucio Redivo, che in queste quattro partite di Seconda Fase viaggia a 21.8 punti di media con il 46% da tre punti.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Non c’è una settimana in cui non si giocano partite senza particolare significato. È la sfida tra la prima e la seconda del girone, due squadre che quindici giorni fa hanno giocato una partita decisa nei possessi finali. È evidente che sarà una partita di alto livello tecnico ed emotivo, su un campo caldo, sempre tutto esaurito con un pubblico che ha grande partecipazione quando la sua squadra si riscalda».

Celis Taflaj (Ala Basket Torino): «Domani sarà una trasferta difficile in un campo che si è dimostrato molto caldo. Siamo molto carichi: vogliamo ottenere la vittoria ed il primo posto matematico del girone».

INFO UTILI

Si gioca sabato 29 aprile, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Stefano Ursi, Michele Capurro e Vincenzo Di Martino.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.