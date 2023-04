La pioggia non ferma la 30esima edizione della Granfondo Bra Bra Fenix

Domani, sabato 29 aprile, si pedalerà regolarmente la BRA BRA GRAVEL EXPERIENCE con ritrovo a Pollenzo nell'Area Expo a partire dalle 8:00.

La partenza è in programma dalle 10:00 alle 10:30 e al termine della pedalata, lunch bag per tutti i partecipanti.

Domenica 30 aprile, essendo prevista pioggia ma non essendo prevista un'allerta meteo particolarmente grave (arancione), il Comitato Organizzatore conferma lo svolgimento della 30a edizione della GRANFONDO BRA BRA FENIX che però si disputerà solo sul percorso del MEDIO FONDO di 94 km e 1.680 metri di dislivello.

Il KM 0 è posticipato ai piedi della prima salita de La Morra.

Il quartier tappa è presso la sede dell'Università a Pollenzo.

L'apertura delle griglie è in programma dalle 8:30 e la partenza ufficiale sarà alle 9:30

