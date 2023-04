Bertram Derthona: un’edizione speciale del DBGame nella gara contro Milano

Cresce l’attesa per la gara contro l’EA7 Emporio Armani Milano che chiuderà la regular season casalinga della Bertram Derthona. Tanti i temi di interesse della sfida in programma domenica 30 aprile alle 17.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris: la sfida tra la seconda e la terza forza del campionato, la cornice di pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni, il talento dei giocatori in campo, le iniziative fuori dal campo durante la gara.

Tra queste, grande rilievo merita l’edizione speciale del DBGame, sponsorizzato da Costa Crociere per l’occasione: il premio di domenica sarà infatti una esclusiva crociera della durata di 6 giorni e 5 notti valida per due persone e fruibile nel periodo che va da maggio 2023 a maggio 2024 in una delle date fruibili all’interno del programma Minicrociere di Costa.

Il gioco si svolgerà, come di consueto, in due momenti distinti: nell’intervallo tra primo e secondo quarto, dopo la lettura della domanda – visibile anche sul maxischermo del palazzetto di Casale Monferrato – da parte dello speaker, gli spettatori presenti al PalaEnergica potranno inquadrare il QR Code ritirato all’ingresso e rispondere al quesito posto in questa occasione. Le tre persone più veloci a dare la risposta corretta saranno poi chiamate a scendere in campo e a partecipare alla gara di tiro che si disputerà all’intervallo della partita e che avrà la durata di tre minuti.

Al termine di questa seconda fase, chi avrà realizzato più canestri vincerà la crociera messa in palio da Costa Crociere. Vista l’importanza del premio in palio e, in generale, per agevolare il Club nell’individuazione dei tre vincitori della prima fase, si ricorda a tutti i partecipanti di inserire il proprio nome corretto al momento della risposta alla domanda, nell’intervallo tra primo e secondo periodo.

Vi aspettiamo numerosi domenica a Casale, per sostenere i Leoni e provare a vincere il grande premio messo in palio da Costa Crociere in questa edizione del DBGame così speciale.