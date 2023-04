Agil Igor Volley: finalmente fra le mura di casa per la sfida con Caselle

Domani, sabato 29 aprile alle 17, la B1 di Matteo Ingratta affronta Caselle Volley Torino, partita che vale la penultima giornata di regular season e anche l’ultima proprio a Trecate.

Un week end intenso per le atlete trecatesi: oltre alla sfida del campionato nazionale, c’è anche la partita che mette in palio un posto per le Final Four regionali U18 (con Pinerolo domenica 30 alle 11 sempre in casa).

«Inizia la fase importante della stagione e bisogna far uso di tutto quello che abbiamo imparato durante quest’anno, - lancia la carica Teresa Bosso, uno dei tre capitani della giovanissima formazione - siamo cariche per la partita di domani essendo anche l’ultima in casa della serie B1, questa settimana è andata molto bene quindi sono fiduciosa sulla prestazione di questo weekend e di quelli a venire».