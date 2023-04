Intensa attività nel fine settimana per il Team Tre Colli

Sabato l'impegnativa gara in linea Roccastrada - Albola sulle "montagne russe" Senesi con il trio: Cavallo, Sasso Belloni L. Domenica altra gara in linea ma con percorso pressoche' pianeggiante da Vicenza a Bionde nell'alta pianura veneta ed ancora il 1^ Maggio ancora le strade Venete ma questa volta in Valpolicella. In queste ultime due gare si alterneranno: Gianello, Ponti, Tibald, Morello, Di Paolo, Rosa Brusin, Giani, Belloni M. e Antonetti. Grande impegno organizzativo da parte dei tecnici del Team (Baldi, Gori, Subbrero Linda, Capuzzo e Piolatto) che dirigeranno le trasferte.