Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Penutlimo appuntamento della regular season della Bertram Derthona, attesa dalla supersfida all’EA7 Emporio Armani Milano in programma domenica 30 aprile alle ore 17.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è il vice allenatore Massimo Galli:

«Ci prepariamo a disputare l’ultima partita casalinga della stagione regolare, che ci vedrà opposti all’EA7 Emporio Armani Milano guidata da un’icona della nostra pallacanestro come Ettore Messina, uno degli allenatori più vincenti in Europa.

Nel ruolo di playmaker agiscono Napier, ultimo arrivato in casa meneghina, che sta producendo 14 punti e 3 assist di media in campionato. Insieme a Pangos – rientrato dopo un lungo infortunio – rappresenta la guida della squadra.

Nel ruolo di ‘2’, il roster dell’EA7 presenta numerose possibilità di scelta, legate anche al turnover degli stranieri: Baron è un eccellente tiratore da tre punti, Hall ha grande impatto fisico e Tonut, alla prima stagione a Milano, si sta ritagliando un ruolo davvero importante.

Il ‘3’ titolare è Shields, uno dei leader offensivi della formazione milanese, che sta trovando la migliore condizione dopo essere stato a lungo out per infortunio. Nel ruolo agiscono anche Datome, altro eccellente tiratore da fuori e – a seconda dei quintetti e dei momenti della gara – Ricci, uno degli ex di giornata, e lo stesso Tonut.

Sotto canestro, nelle ultime uscite, coach Messina ha puntato sulla coppia formata da Melli e Voigtmann, entrambi in grado di aprire il campo con il tiro da tre punti e, allo stesso tempo, garantire presenza e fisicità dentro l’area. I loro cambi sono l’eterno Kyle Hines, un vincente nato, e Biligha; in alcuni frangenti, anche Ricci agisce da numero ‘4’.

Il roster di Milano è profondissimo e conta, oltre ai giocatori già citati, anche Baldasso e Mitrou-Long in cabina di regia, Alviti – un altro ex dell’incontro – e Thomas come ali e Davies sotto canestro».