L’esordio di Oleg Bocca nel Mondiale Endurance F4 alla Sei ore di Mons

Il termine del mese di aprile e l’inizio di quello di maggio si prospettano ricchi di per il Rainbow Team: da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio il pilota casalese Oleg Bocca farà infatti il suo esordio assoluto nel Mondiale Endurance di Formula 4 alla Sei ore di Mons, in Belgio.

Un appuntamento importante perché che vedrà il giovane piemontese far parte dell’equipaggio internazionale selezionato dal Team VSI difendendo i colori della storica scuderia di Casale Monferrato nella prima gara della stagione. La scelta di ‘investire’ sul driver casalese è frutto dell’ottimo lavoro che ormai da anni il Rainbow Team porta avanti a livello giovanile e delle eccellenti performance messe in mostra nella passata stagione proprio da Bocca. E tra qualche giorno l’astro nascente della motonautica italiana correrà con l’imbarcazione numero 6 - prima gara domenica 30 aprile e la seconda lunedì 1° maggio (entrambe da 6 ore) - insieme con l’ungherese Attila Horvat e il norvegese André Solvang, che completano, per l’occasione, una squadra di caratura internazionale voluta dalla scuderia francese.

Al suo fianco, in Belgio, ci saranno il team principal e il team manager del Rainbow Team Fabrizio ed Elisa Bocca: «La sfida che ci prepariamo ad affrontare si preannuncia complicata ma anche molto stimolante - ammette Fabrizio, già campione del mondo di Formula 1 nel 1992 - I nostri colori saliranno alla ribalta internazionale e Oleg si confronterà per la prima volta con questa categoria di gara: sarà un’occasione importante per valutare la preparazione di tutto il team in questi e nei futuri eventi».

«La nostra attenzione è sempre rivolta all’avvenire della nostra disciplina con un occhio di riguardo al nostro territorio - spiega Elisa Bocca - ma anche a dare il meglio in tutte le competizioni a cui il Rainbow Team prende parte con i suoi piloti. E a maggior ragione questo celebre palcoscenico sarà un’esperienza che ci aiuterà a crescere e migliorare già in vista dei prossimi appuntamenti di questa stagione».

E intanto, proprio a livello locale, continuano ad arrivare attestati di valore per la scuderia arcobaleno che lo scorso sabato 22 aprile, a Palazzo San Giorgio a Casale Monferrato, ha ricevuto la benemerenza dalla Consulta comunale dello Sport, per i risultati raggiunti nel biennio 2020 - 2022.