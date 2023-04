Avigliana Basket: la serie C femminile passa contro Lapolismile

Quando la pallacanestro chiama, gli aviglianesi rispondono 'presente'... sempre! C'era bisogno di tutto l'affetto e la forza che la curva Greens è in grado di trasmettere sul campo per sospingere le padrone di casa impegnate nella poule retrocessione della serie C contro le capoclassifica de Lapolismile : ed in massa si sono presentati venerdì sera alla Anna Frank ad incoraggiare capitan Lupo e compagne che sono riuscite ad avere la meglio sulle avversarie al termine di una partita tosta.

Candela si mette a trascinare immediatamente le biancoverdi, il 6-0 di parziale con cui si apre il match porta la sua firma per intero; Avigliana gioca una frazione di gioco intensa ed attenta anche in difesa, le ospiti muovono la retina solo al 7' (10-2) ed anche nella seconda frazione di gioco avranno grossa difficoltà ad andare a canestro. Meglio la difesa dell'attacco per le padroni di casa, il tabellone vedrà numeri bassi per tutti i 40' di gioco. L'imprecisione al tiro è tanta così come le palle perse, ma Avigliana lotta su ogni pallone perché vuole consolidare la metà classifica ed avvicinarsi al traguardo finale.

Al rientro dalla pausa lunga le torinesi alzano il ritmo e le Greens vanno in affanno, vedendo assottigliarsi il margine di vantaggio. Nell'ultima decina però Vairo suona la carica, prima infila una tripla che riallarga il divario e poi serve un paio di assist di pregevole fattura capitalizzati da Candela e Lupo, mentre Aloiso fa buona guardia in area pitturata.