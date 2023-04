Reale Mutua Fenera Chieri ’76 rinnova con Max Gallo

Un legame che va avanti da tredici anni e proseguirà per almeno altri tre: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e il direttore sportivo Max Gallo hanno prolungato il loro rapporto fino al 2026. Un accordo fortemente voluto da entrambe le parti che, nel segno della continuità, permetterà di proseguire il lavoro in corso sia con la prima squadra sia col settore giovanile.

Classe 1970, Max Gallo è arrivato al Chieri ’76 nel 2010, come allenatore in B2. Ottenuta subito la promozione, ha guidato la squadra per quattro anni in B1 e nella prima stagione di A2, nel 2015/2016. Dopo alcuni mesi di pausa per ragioni lavorative è tornato in biancoblù come responsabile tecnico. Nella prima stagione da direttore sportivo, con Luca Secchi allenatore ha conquistato la promozione in A1. Quindi cinque stagioni che hanno progressivamente visto il Chieri ’76 consolidare la sua presenza nella massima categoria.

Prima squadra ma non solo: un passaggio molto significativo del lavoro di Max Gallo è stato nel 2017 la creazione del progetto giovanile Club76 . Una realtà in costante crescita, che ha già portato alcune ragazze a far stabilmente parte del roster della prima squadra (Francesca Guarena, Alessia Fini), e nelle nazionali giovanili (Noemi Despaigne, Virginia Adriano). In questa stagione il Club76 è stato scelto dalla Fipav tra i cinque migliori progetti giovanili d’Italia.