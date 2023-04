Cuneo Volley, presentato ufficialmente FIÖI

Individuata la location dove crescere insieme, su di un terreno a Spinetta (frazione di Cuneo), dove a pochi metri si sta già ristrutturando degli alloggi in una palazzina per accogliere la prossima stagione ancor più atleti nella foresteria. In questo spazio verrà realizzato un centro sportivo completo e all’avanguardia, con due campi regolamentari e la tribuna per il pubblico, oltre a un centro benessere, una palestra aperta al pubblico, uno spazio dedicato alla direzione e agli uffici e infine un caffè dove tutte le realtà coinvolte possano “contaminarsi” quotidianamente. Come ha sottolineato il Presidente Gabriele Costamagna durante la presentazione - «Vogliamo aiutare a formare talenti portando coesione attraverso lo sport tra i tre attori principali nella crescita dei ragazzi: scuola, aziende e famiglie» - anche le aziende, come la scuola sono attori nella formazione e nella crescita personale e pertanto alla base del progetto.

La formazione si può distinguere in: - formazione scolastica

«Capire le dinamiche e le esigenze di un atleta a certi livelli e l’importanza di dare ai ragazzi del giovanile la possibilità di partecipare ad un istituto scolastico privato oltre che pubblico». - formazione sportiva

«Non è soltanto fisico, ma coinvolge anche le aziende perché noi formiamo i collaboratori del futuro; nelle nostre palestre insegniamo loro a lavorare per obiettivi, a faticare per raggiungerli, a lavorare di squadra per raggiungerli e infine a rialzarsi se questo non avviene, dando un significato positivo alla parola fallimento». - formazione crescita personale

«Attraverso la condivisione di storie di successo in diversi ambiti, non solo sportivi, imprenditori, manager, artisti e sportivi condivideranno la loro storia con le famiglie dei nostri ragazzi. Perché il talento, non è detto che debba sfociare soltanto sul rettangolo di gioco, ma può farlo in qualsiasi ambito!».

Apprezzamenti da parte del Presidente FIPAV Piemonte, Paolo Marangon intervenuto alla presentazione, così come il Consigliere Regionale, Paolo Bongioanni che ha rimarcato l’importanza del progetto di territorio, la Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero e la Delegata Coni, Claudia Martin che hanno espresso l’importanza dello sport nella formazione e crescita dei giovani. La Fondazione Crc, in veste di padroni di casa per l’evento e rappresentata dal Vice Presidente Enrico Collidà, ha sottolineato come da sempre loro siano promotori e sostenitori dello sport, cosa non scontata per le fondazioni bancarie, e la disponibilità nel vagliare il proprio contributo a questo progetto. Clicca qui per guardare il video della presentazione del progetto.

