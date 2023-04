Verso Bertram Derthona-EA7 Emporio Armani Milano

Vigilia di grande sfida per la Bertram Derthona, che ospiterà l’EA7 Emporio Armani Milano nella gara in programma domani, domenica 30 aprile, alle ore 17.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris. A Casale Monferrato saranno di fronte la seconda e la terza squadra in classifica nel campionato di Serie A Unipolsai 2022/23 a due giornate dal termine della stagione regolare.

A presentare le caratteristiche e le qualità di Milano è stato coach Marco Ramondino: «Affrontiamo una squadra molto forte, dura, di livello EuroLega. L’EA7 è tra le migliori formazioni difensive d’Europa, ha talento, esperienza e taglia in ogni ruolo oltre a un sistema di gioco e organizzazione di alto livello. Ci attende una partita molto difficile in cui loro ci costringeranno a errori e momenti di rottura, per cui la sfida a livello mentale sarà davvero grande. Rispetto alla gara di andata, Milano è cambiata perché ha aggiunto Napier e recuperato Pangos e ha una rotazione diversa nel reparto lunghi. I nostri avversari, insieme alla Virtus Bologna, rappresentano l’élite della pallacanestro italiana e sono una delle squadre più rispettate d’Europa nonostante l’annata sfortunata che hanno avuto in EuroLega».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori, ad eccezione di Demonte Harper, sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.