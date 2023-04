B1-F: Agil Igor Volley vince in casa contro Caselle

Il ritorno fra le mura di casa è premiato con una bella vittoria. Nella 25esima giornata di campionato la B1 di Matteo Ingratta vince 3-2 (25-18; 20-25; 25-19; 23-25; 15-5) contro Caselle Torino. La prossima settimana è fissata l’ultima giornata di regular season: per le Igorine sarà partita a casa di Biella sabato 6 maggio alle 21.

In campo ci sono Vighetto opposto a Cantoni, Nagy e Moroni al centro, Sassolini V. e Bosso schiacciatori, Badalamenti libero (rotazioni per il tecnico Ingratta durante il match con Sassolini H., Bianchi C., Berra, Bianchi G. e Mangalagiu).

I primi scambi sono all’insegna dell’equilibrio (5-5), è Caselle la prima a costruire un break (6-9); le Igorine pazientano e un ace di Cantoni vale il 10 pari. Le ospiti provano ad allungare ancora e le Igorine impattano 14-14, poi Ingratta chiama la pausa sul 14-16. Rimonta delle Igorine con Sassolini V. ed è 20-16. Sul 23-17 pausa per Caselle, finale 25-18.

Il secondo set inizia come il primo con Caselle a siglare il 4-7. Le Igorine rimontano e due errori ospiti valgono l’11-10; è battaglia punto a punto in campo (13-13), sul 16-18 è pausa per le trecatesi, Vighetto in ace accorcia al 18-19 ma un mini parziale torinese segna il 18-23 sul tabellone e il finale dice 20-25.

Igorine con grinta ed energia iniziano il terzo set con un sonoro 12-4, poi sfruttano le mani del muro ed è 18-11. Caselle prova a ricucire e si avvicina al 20-17 con Ingratta a richiamare in panca le sue. Break trecatese che vale il 23-18 ed è pausa ospite. Finale 25-19.

Quarto set ancora da punto a punto (9-9), Caselle approfitta anche di qualche errore delle Igorine e crea un break (9-12). Ingratta chiama la pausa, le ospiti siglano il 10-17. Le Igorine sono ancora pazienti e ricuciono al 18-19. Con Bosso e Vighetto è 21-23, battaglia nel finale ed è 23-25.

Igorine grintose e decise come nel terzo set, 6-1 e Caselle chiama la pausa. 8-4 e cambio campo e la musica non cambia, le Igorine scappano e mettono il sigillo sul match 15-5.

Agil Igor Volley 3

Caselle Volley Torino 2

Parziali (25-18; 20-25; 25-19; 23-25; 15-5)

Igor: Pagliuca ne, Sassolini V 17, Moroni 14, Bosso 15, Sassolini H, Nagy 4, Bianchi C, Brezza ne, Berra 1, Badalamenti (L), Vighetto 17, Mangalagiu (L), Cantoni 5, Bianchi G 5. All. Ingratta.

Caselle: Isaia 2, Gentile, Panciroli (L), Borsero 8, Felappi ne, Bosso 1, Palumbo 14, Fano, Quilico, Gorgoni 11, Rebecchi (L), Tessari 10, Nogarotto 7, Iacona. All. Bonino.