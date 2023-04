Oleggio Junior Basket: U15 Gold fra le prime quattro del Piemonte!

Fra le prime quattro del Piemonte e un posto prenotato per le Final Four! Bravissimi gli Squali Under 15 Gold di Ignazio Somma che hanno ottenuto il pass battendo anche al ritorno dei quarti di finale Fase Titolo Chieri con il punteggio di 75-66 (gara 1 era stata vinta due giorni prima dopo una lunga battaglia 50-51). Un risultato che è un bis, dato che la stessa squadra lo scorso anno ha chiuso terza in Under 14. Non solo, la corazzata di Somma da due anni ha lasciato inviolato il palazzetto di casa: solo vittorie!

Un percorso netto quello degli Squali (roster quest’anno arricchito anche dagli innesti della società amica Oratorio San Giuseppe), che hanno chiuso al secondo posto la fase regolare e sono cresciuti via via nei playoff.

Le altre avversarie a caccia del titolo sono Novipiù Campus, Area Pro 2020 e si attende la sfida di ritorno fra Omegna e Rivarolo (gara 1 è andata nettamente ai primi). Le semifinali saranno come i quarti con gare di andata e ritorno e inizio in casa della peggior qualificata. Oleggio affronterà Novipiù Campus nelle date previste fra il 7 e il 14 maggio. Le finali, che assegneranno il titolo, sono fissate fra il 21 e il 28 maggio.

«Dopo una gara 1 dai due volti in gara 2 i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, andando oltre, in alcuni casi, ad alcuni problemi fisici. La gara si è decisa, ancora una volta, nei minuti finali, quando gli Squali sono riusciti a vincere la resistenza ospite, – commenta coach Ignazio Somma – un bravo a tutti i giocatori biancorossi per l’impegno e per la crescita fin qui dimostrata. Manca ancora uno step da fare, un altro ostacolo da affrontare e poi si potranno tirare le somme di questa stagione. Ci tengo a ringraziare lo staff che mi dà una grande mano in palestra e in modo particolare Roberto Calcaterra che si è avvicinato a noi nel finale di stagione dimostrando professionalità e passione».

Oleggio 75

Chieri 66

Parziali (18-17; 23-14; 13-18; 21-17)

Oleggio: Guida, Marchetti 12, Uboldi, Greco, Ragab 3, Buonocore 2, Agholor 28 (10 rimbalzi, 2 palle recuperate e 2 stoppate), Gammoudi 6, Barboni, Ghiani 7, Balbo 17, Bovio. All. Somma.