I Giaguari Torino asfaltano i Dockers Levante

Bella prova di carattere dei Giaguari Torino che, con una prestazione convincente in ogni reparto, mettono a segno la quinta vittoria stagionale e si apprestano ad affrontare le due partite interdivisionali contro Daemons e Saints prima dei playoff, il cui accesso è stato acquisito matematicamente proprio con la sonante vittoria per 53-6 ottenuta contro i Dockers Levante.

Con un roster colmo di assenze, tra cui quelle di Davide Capello, Daniele Latorraca, Paolo Lazzaretto, Riccardo Casolo, Andrea Morelli e Simone Stoppa, c’era qualche timore, almeno inizialmente, per come la squadra avrebbe affrontato un avversario che poche settimane fa, a Chiavari, aveva tenuto bene il campo per tutto il primo tempo cedendo solo alla distanza. Anche per i Dockers non timbravano il cartellino diversi giocatori per una sfida che sembrava poter essere meno scontata del previsto.

La partenza a razzo dei Giaguari, però, metteva da parte qualsiasi preoccupazione e spianava la strada ad una partita a senso unico, nella quale i Giaguari commettevano pochissimi errori e capitalizzavano al meglio quelli degli avversari, finendo per segnare 53 punti, mandando la partita in regime di running clock alla fine del primo tempo e potendo far ruotare tutti gli effettivi sia in attacco che in difesa.

In realtà la partita non iniziava benissimo, con Duranti che commetteva un fumble sulle 35 yard in attacco, ma la difesa provocava il primo dei tanti 3&out della serata e Ghio ritornava il successivo punt per 30 yard, assestandosi sulle proprie 40 yard. Da lì era Licari, alla prima azione successiva, che prendeva palla e si produceva in una delle sue tipiche corse fatte di accelerazioni improvvise e slalom tra gli avversari, depositando la palla in end zone dopo una corsa da 50 yard. Il calcio di Salsa fissava lo score sul 7-0.