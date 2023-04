Nasce il progetto ‘Pianeta Volley’

Insieme per migliorare la qualità dei rispettivi settori giovanili offrendo alle proprie atlete un percorso di eccellenza in un ambiente sereno, ma professionale. 2D Lingotto Volley, Moncalieri Testona Volley, Nichelino Volley e Sporting Torino danno vita a ‘Pianeta Volley’, un progetto per unire le forze sul settore giovanile partendo dalle categorie più giovani. Si parte con le ragazze nate tra il 2011 e il 2013, ma le 4 società collaboreranno per trovare sinergie in ogni categoria.

«Le ragazze potranno seguire un percorso qualificante e appagante – spiega il presidente del 2D Lingotto, Mario Scatà - . L’obiettivo è duplice: ottenere ottimi risultati e coltivare la propria passione sportiva il più a lungo possibile evitando abbandoni precoci».

«Attraverso le sinergie che si creeranno tra le società – aggiunge Dino de Albertis, presidente del Moncalieri Testona Volley – potremo meglio accompagnare le atlete nel loro percorso di crescita verso la loro massima espressione pallavolistica».

«Con questa collaborazione le quattro società offrono un’occasione di confronto alle proprie atlete si propongono come punto di riferimento per tutto un territorio che vuole crescere e misurarsi a livelli sempre più alti», sottolinea il presidente del Nichelino Volley, Lillo Chiantia.

«L’ambizione che coltiviamo - conclude Sara Scatà presidente di Sporting Torino - è quella di competere nel breve e medio periodo con le migliori realtà del panorama giovanile piemontese: per questo, dopo anni di contatti più o meno informali, abbiamo deciso di fare rete per un definitivo salto di qualità».

Già fissate le date e gli impianti degli open day che si svolgeranno a Maggio, altre date saranno fissate a Giugno.