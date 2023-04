Il Derthona gioca una grande partita, Milano si impone solo nel finale

La squadra allenata da Ramondino conduce all’intervallo, resiste ai break avversari nel secondo tempo ribattendo colpo su colpo e si gioca i due punti sino alla sirena. Nelle battute conclusive, la freddezza e il talento di Baron e Napier consentono a Milano di ottenere il successo.

Primo periodo ad altissimo ritmo offensivo per le due squadre, che giocano sui rispettivi punti di forza: Macura (10 punti) e Melli (8 punti) sono i migliori realizzatori dei 10’ iniziali che sono chiusi avanti da Milano (24-25). La seconda frazione si apre con i canestri da fuori di Filloy e Severini e le giocate di Radoševi? che portano avanti il Derthona: la squadra allenata da Ramondino continua a trovare buone soluzioni offensive anche nei minuti successivi e guida 46-42 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la difesa dell’EA7 sale notevolmente di tono, rallentando l’attacco bianconero: Milano opera il sorpasso in chiusura di frazione con i punti di Baron e al 30’ conduce 57-59. Nell’ultimo quarto la formazione allenata da Messina produce un mini break che dilata il margine, senza chiudere però la partita: il Derthona – con la tripla di Severini e il canestro di Daum – entra nell’ultimo minuto in svantaggio di due punti (69-71). Nel finale thrilling Milano mantiene il minimo margine accumulato e si impone 75-77.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Milano per la vittoria di questa sera, al termine di una partita molto dura ed equilibrata. Abbiamo fatto il massimo, con degli errori, ma crescendo nel corso dell’incontro in alcuni aspetti come la difesa sul pick’n’roll. Nel secondo tempo le percentuali non hanno premiato la qualità dei tiri costruiti che potevano darci continuità e permetterci o di prendere un piccolo vantaggio a inizio terzo periodo o evitare di finire a -7 a inizio ultimo quarto. I nostri ragazzi, anche a livello fisico, hanno prodotto uno sforzo davvero importante in ogni singolo match up e come squadra. Milano è micidiale nel punire i mismatch, creando triangoli per dare palla ai loro lunghi che sono difficili da marcare: abbiamo scelto di forzarli ad attacchi un po’ più statici stringendo il campo. Oggi, negli errori del grande agonismo che la gara richiedeva, abbiamo fatto il massimo: lo sforzo prodotto toglie lucidità e ritmo, ma avere avuto il tiro per pareggiare è la fotografia migliore di quanto ha fatto la squadra».

Bertram Derthona 75

EA7 Emporio Armani Milano 77

Parziali (24-25, 46-42, 57-59)

Tabellini:

Derthona: Christon 24, Mortellaro ne, Candi, Tavernelli 1, Nikolic ne, Filloy 6, Severini 8, Daum 11, Cain 2, Radoševi? 7, Macura 16, Filoni. All. Ramondino

Milano: Davies 4, Pangos 5, Tonut 6, Melli 10, Baron 21, Napier 15, Ricci 1, Biligha 6, Baldasso ne, Shields 4, Datome 5, Voigtmann. All. Messina