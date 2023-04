Netta vittoria dell’Mts Ser contro l'Isil Almese

Prestazione da incorniciare per le tigri santenesi che, ieri fra le mura di casa hanno ospitato, l'Isil Almese, prima in classifica, che sicuramente sperava in un epilogo ben diverso, perchè le santenesi vincono con un netto 3 a 0, che non lascia alcun margine di contestazione. Destefanis e compagne infatti, ancora una volta, conquistano tre punti fondamentali, che danno la matematica certezza di accesso ai playoff promozione. Andamento in crescita per l'Mts Ser che in campo non perdono mai la testa, anche all'inizio del primo set quando si trovano sotto di 3 punti, un lavoro ordinato del muro e della difesa consentono di recuperare e di lavorare con un contrattacco vincente.

Nel primo set viene schierato il sestetto base con Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero. Partenza con un po' di tensione per le padrone di casa, che nei primi scambi risultano un po' contratte, con qualche errore di troppo dato più dalla tensione, che da carenze tecnico/tattiche. La "bolgia" dei tifosi di entrambe gli schieramenti, con il loro correttissimo tifo, da entrambe le parti (ndr), non aiutano a concentrarsi, così il coach santenese chiama il primo time out sul 7 a 10 a favore delle ospiti, dopo ad un errore in attacco e una murata. Interruzione propizia per le santenesi, perchè al rientro recuperano lo svantaggio prima con il turno al servizio di Scapati e poi il turno al servizio di Busso, e si passa anche in vantaggio (13 a 12). Da qui le valsusine restano sempre un punto sotto alle tigri santenesi, fino alla fine del set.

Con un bellissimo muro di Rolle e Scapati è l'Mts Ser a mettere a terra il 24° punto, (24 a 22), ma l'Almese non ci sta a lasciare andare un set giocato punto a punto. Coach Bernardinello infatti chiama il secondo time out per cercare di recuperare e ben fa, perchè con un pallonetto beffardo della loro opposta, la migliore della formazione ospite, accorcia le distanze sul 24 a 23. Time out del coach santenese consente di prendere fiato e sistemare le ultime cose per cercare di non lasciare andare l'occasione giusta, ma un attacco out della formazione di casa si permette di pareggiare i conti sul 24 pari. Con un attacco in primo tempo di Scapati e un muro della stessa, in coppia con Bertotto, si chiude il set per 26 a 24.