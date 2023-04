Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

CEVA – Le ragazze dell'Under 13 di Fabio Dal Sasso escono sconfitte pesantemente dal PalaBaruffi contro una compagine tecnicamente superiore che prende il largo immediatamente e che macina gioco e punti via via che il tempo scorre.

Bravissime le Greens però a mettere in campo, oltre a tanta grinta e voglia di non arrendersi mai, anche alcuni miglioramenti tecnici individuali e di squadra, da non sottovalutare assolutamente. Tutte le ragazze hanno mostrato passi in avanti nei fondamentali ed a tratti si è visto anche un gioco di squadra venire fuori soprattutto nei momenti di difficoltà. Avanti così.

BORSI 111

AVIGLIANA BASKET 22

Parziali (23-2; 52-10; 79-20)

AVIGLIANA: Bellocchio 4, Di Marino, Monteverde 17, Blandino, Rosso, Vozza, Castagneri 1, Camurati, Andreotti, Di Prima. All. Dal Sasso. Ass. All. Gremmo.