Serie A 21a giornata - Biella Rugby vince contro Cus Genova

Quattro punti per i padroni di casa ed uno di bonus difensivo per gli avversari saliti ai piedi delle prealpi biellesi a caccia del risultato utile ad evitare la retrocessione.

Soddisfacente l’esito della prova, la scarsa costruzione di gioco da entrambe le parti non ha reso la sfida anche divertente.

Pessimo inizio per i gialloverdi, costretti a subire i ripetuti attacchi dei liguri per quasi quaranta minuti, l’intera durata del primo tempo. Genova prova ad imporsi, ma pur dominando nelle statistiche di attacco e possesso, riesce ad essere concreto solo al 14’ quando segna la prima meta trasformata. Biella oltrepassa la linea dei ventidue avversaria intorno al 20’. Un errore difensivo di Genova concede un vantaggio ai padroni di casa che ne approfittano per andare ai pali e segnare tre punti per il parziale di 3-7.

Più avvincente la ripresa che si apre con la prima marcatura pesante di Biella: Ramaboea riceve sulla metà campo e custodendo l’ovale prezioso, si lancia in direzione della linea di meta avversaria scaricando a terra solo ad obiettivo raggiunto. Al 9’ la seconda meta biellese: gialloverdi in attacco nei ventidue avversari, nell’uno contro uno la palla viene aperta a Perez Caffe e lui non delude, come Susperregui che infila il suo 3/3 per il 17-7. Al 13’ arriva la seconda meta degli universitari, ma Biella risponde con la stessa moneta e tre minuti più tardi è già dalla parte opposta del campo dove, in angolo, Della Ratta si inventa un calcio utile a superare la difesa avversaria, raccolto da Susperregui che segna, ma non trasforma.

Prima del fischio finale, Biella raccoglie un’occasione per andare ai pali. Conclude Cus Genova con una rolling maul vincente allo scadere.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Siamo partiti contratti, quasi con la paura di giocare, invece Genova è partito molto forte perché avevano uno stimolo probabilmente più grande del nostro: quello di salvarsi. Nella ripresa, anche per merito di qualche giocata individuale andata a buon fine, abbiamo costruito qualcosa di buono e portato a casa la partita. Ovviamente ci si aspetta di più dalla nostra squadra e ci impegneremo per farlo in occasione dell’ultimo impegno della stagione domenica prossima. Hanno fatto bene i più giovani, penso a Passuello che giocava la sua prima partita da titolare, e all’esordiente Samuele Negro, classe 2004, un bravissimo ragazzo che si impegna tanto e che già aveva dimostrato in altre occasioni di meritare un posto in prima squadra. Player of the match Martin Perez Caffe: ha fatto una bellissima meta ed è sempre stato propositivo in attacco».



Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 30 aprile 2023 ore 15.30

Campionato di Serie A, XXI Giornata

Biella Rugby v Cus Genova 3-7 (25-19)

Marcatori: p.t. 14’ m. Gesa tr. Corona (0-7); 24’ cp. Susperregui (3-7). s.t.: 2’ m. Ramaboea tr. Susperregui (10-7); 9’ m. Perez Caffe tr. Susperregui (17-7); 13’ m. F. Imperiale tr. Corona (17-14); 17’ m. Susperregui n.t. (22-14); 29’ c.p. Susperregui (25-14); 39’ m Schenone n.t. (25-19).

Biella Rugby: Travaglini; Braga (cap.), Ramaboea, Ongarello (75’ Negro), Tosetti; Susperregui, Besso (55’ Della Ratta); Haedo, Perez Caffe (73’ Mondin), Mafrouh (49’ Righi); G. Loretti, Passuello (44’ Vezzoli); Vaglio Moien (74’ Vecchia), Braglia (63’ L. Loretti), Ledesma. Non entrato: Panaro.

All. Benettin

Cus Genova: Corona; Gesa, Pressenda, Ghiglione, Filippone (65’ Grassi); Migliorini, Tessiore (74’ Granzella); Schenone, Bertirotti (cap.), Ruiz; F. Imperiale (54’ Gerli), P. Imperiale; Barry (56’ Rifi), Felici, Bortoletto. Non entrati: Giuliano, Lipera, Solaro, Satta.

All. Bernardini.

Arb. Daniele Vagnarelli (Milano)

AA1 Antonio Luzza (Ivrea) AA2 Vincenzo Smeraldi (Torino)

Cartellini: -

Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 4/5; Corona (Cus Genova) 2/3

Note: Cielo coperto, 20° circa. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4, Cus Genova 1

Player of the Match: Martin Perez Caffe (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 21: Asd Rugby Milano – Amatori Alghero 55-14; Rugby Parma – Rugby Parabiago 25-26; Biella Rugby – Cus Genova 25-19; I Centurioni – Cus Milano 34-13; Pro Recco – VII Rugby Torino 20-26.

Classifica. Parabiago punti 78; I Centurioni 62; Noceto 61; Cus Milano 57; Asd Milano 55; VII Rugby Torino 52; Biella Rugby 50; Rugby Parma 48; Amatori Alghero 31; Cus Genova 15 e Pro Recco 15.