Final four regionali: terzo posto per l’Under 14 dell’Igor Agil Volley

L’Under 14 di Mattia Rossi chiude al terzo posto le final four regionali di categoria giocate a Mondovì e a Carrù. Una bella stagione perché il gruppo è cresciuto tantissimo grazie all’attento lavoro in palestra conquistando una finale regionale che in U14 ha visto presente la Igor Agil Volley cinque anni fa. Tutto merito della squadra e dello staff aver strappato il pass!

Le Igorine hanno perso in semifinale 3-0 (25-16; 25-8; 25-12) contro In Volley Piemonte (che ha conquistato il titolo) e hanno giocato una grande battaglia contro Asti, vinta 3-2 (25-22; 23-25; 18-25; 25-22; 16-14). La squadra, sotto 2-1 e in grande rincorsa nel quarto set, ha riaperto i giochi arrivando a un quinto set vinto ai vantaggi.

«Siamo molto molto contenti del risultato, un risultato che pensarlo a inizio anno veniva veramente difficile, - esordisce Rossi dopo la premiazione finale - questo è un gruppo che ha fatto della serietà e attenzione nel lavoro in palestra e della forza del gruppo mezzi di crescita importanti».

Una stagione in crescendo, «composta da tantissime emozioni e gioie che spero possano stimolare per fare ancora meglio nel loro percorso umano e pallavolistico, - prosegue l’allenatore - questo risultato è stato possibile solo grazie a chi è stato al mio fianco dall'inizio alla fine: in primis il mio secondo Andrea Garagiola, sempre paziente e disponibile, il grandissimo e disponibilissimo direttore tecnico Matteo Ingratta, Martina Becherini, tutto il super staff e suor Monica che umanamente hanno permesso a tutti una crescita serena e importanti valori».