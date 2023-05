Oleggio Basketball espugna il PalaTenda di Piombino 90-92

Un’altra meravigliosa prima volta in una stagione dalle mille emozioni! Nella 29esima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket ancora tutto incerottato espugna per la prima volta nella sua storia il PalaTenda battendo Piombino 90-92. Una sfida incredibile con gli Squali sempre in rincorsa anche di 18 punti e capaci di un quarto quarto quasi perfetto.

Per Piombino ci sono Venucci, Piccone, Azzaro, Alibegovic e Tiberti; ancora senza Restelli, Guardigli e Ingrosso per gli Squali ci sono Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ballarin. Gli Squali stanno in vantaggio per un attimo con tripla di Colussa (4-5), poi entra Bianchi che con sette punti in fila sigla il 17-9. Capitan Giacomelli rompe il digiuno, con Colussa è 21-13, Squali sotto 26-17 nel primo quarto. Maruca marcato a vista si prende tre tiri liberi di un tiro allo scadere, Ballarin e Seck bravi in difesa capitalizzano le palle recuperate ed è pausa casa sul 26-23. Al rientro Alibegovic è cecchino da tre ed è pausa per Oleggio sul 36-23. Tiberti fa gioco da tre punti e il tabellone segna 42-25. Piccolo parziale di Maruca, Colussa e Ballarin ed è 42-31. Primo tempo da 47-33.

Al rientro i primi minuti sono a suon di tripla, ci pensano Colussa e Maruca, ma Piombino ha più frecce ed è massimo svantaggio Squali (64-46). Continuano i colpi dall’arco e nel mentre anche la rimonta biancorossa; Giacomelli per il 72-56, dal 74-56 Maruca e Colussa confezionano uno splendido 74-65 e il terzo finale dice 74-67. Seck cecchino ai liberi (74-69), Bianchi e Tiberti riportano i compagni in doppia cifra (79-69), time out Piombino sull’82-73. Colussa in versione show in tre azioni spara cinque bombe ed è 86-85, Maruca sorpassa 86-87 ed è pausa per Piombino ancora a un minuto e mezzo dalla fine. Finale caldissimo, una bomba di Maruca segna il 90 pari, Buono gestisce l’ultimo possesso, si infila nel traffico e realizza la meraviglia per il 90-92. Un secondo di gioco, ci prova Venucci ma è trionfo biancorosso!

Basket Golfo Piombino 90

Oleggio Magic Basket 92

Parziali (26-17; 21-16; 27-34; 16-25)

Piombino: Pedroni 5, Piccone 5, Rossato, Mazzantini 5, Azzaro 2, Alibegovic 20, Bianchi 19, Venucci 12, Tiberti 22, Tintori ne, Gherardini ne, Spagli ne. All. Cagnazzo.

Oleggio: Giacomelli 9, Colussa 25, Restelli ne, Ballarin 7, Maruca 33, Palestra ne, Introini 2, Guardigli ne, Temporali, Seck 6, Buono 10. All. Nava.