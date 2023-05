Club76: i risultati del weekend

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 28 aprile

• 1° Divisione F. C.T. Cun.Ast. Girone 15°/18° posto: PGS El Gall vs Club76 Playasti 3-0

• 1DFG Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: GS Sangone Nichelino vs GS Pino Volley 3-0

• 1DFK Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: Pianezza Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-1

Sabato 29 aprile

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: AF Volley vs Club76 Playasti 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Mon.Vi. Bam Verde vs Club76 Playasti 2010 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: ASD Santa Margherita Alba vs Club76 Playasti 2011 3-1

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22°: Club76 Playasti 2011 Blu vs BAM Alusic 1-3

• CT14F4 Classificazione 17-22 C.T. Torino: 640 La Vanchiglia vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

Domenica 30 aprile

• Under 18 F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold vs L’Alba Volley Mercatò 3-0

• Under 14 F. C.T. Piemonte Final Four Regionale: Club76 Playasti Gold vs Leini VBC Royal VE.LA 0-3

• Under 14 F. C.T. Piemonte Final Four Regionale: Igor Volley vs Club76 Playasti Gold 3-2

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Quarti di finale 9°/16° posto: Club76 Playasti 2011 Bianca vs Vicoforte Volley Ceva Bam 0-3

• CT15M1 Classificazione 9-15 C.T. Torino: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Avigliana Volley 3-0



SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE CONTRO COLOMBO GENOVA

Il Fenera Chieri ‘76 vince 3-1 contro Colombo Genova. I ragazzi di coach Specchia portano a casa tre punti importanti per l’apertissima lotta salvezza e per mantenere aperte tutte le possibilità di rimanere nella categoria. Una bella prestazione di squadra e una voglia di vincere hanno fatto divertire tutti i numerosi supporter presenti al PalaFenera. Top scorer Andrea Del Noce, opposto da 24 punti seguito da Marello con 20 punti e Mangano con 11. Prossima e ultima gara di regular season sabato 6 maggio ad Acqui contro Pallavolo La Bollente, capolista del girone.