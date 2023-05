C Gold - BEA paga un brutto inizio, Gara 1 PlayOff è di Savigliano

Ospite della Co.Gal Savigliano, che giocherà in casa i primi due episodi della serie grazie al quarto posto finale al termine della Regular Season (contro il quinto dei chieresi), BEA soffre nel primo periodo la grande energia e precisione dei padroni di casa. I Leopardi non riescono mai realmente a rientrare soprattutto mentalmente in partita, tranne qualche cenno di ripresa nel terzo quarto, dove i chieresi si aggrappano alle triple di Scalzo e Colli. Si arriva fino al -11, ma il distacco è troppo e Savigliano è brava a gestire e riallungare.

LA GARA

Finalmente con l’organico al completo (anche se con Tulumello pesantemente condizionato dallo stop dell’ultimo mese e Mosca alla prima ufficiale dopo più di un anno di stop), Coach Franz Conti schiera alla prima palla a due della serie Giacomelli, Colli, Scalzo, Molinario e Drame. Savigliano risponde con Andrea Danna, Baruzzo, Allen Agbogan, Marvin Agbogan e Gioda.

Inizio straripante dei locali, che serrano le maglie in difesa e guidano molto bene il contropiede: Gioda è incontenibile sia da vicino che da lontano, mentre Baruzzo è il padrone del midrange. BEA è tramortita e fatica tremendamente ad entrare in partita. Il risultato è un primo periodo da 20-6 per i bianco-rossi.

Non cambia la musica nel secondo quarto, con Savigliano che continua a fare la partita. Qualche problema di falli per Andrea Danna costringe coach Arioli a pescare dalla panchina, ma i locali sono bravi a non disunirsi. Gli arancioni segnano praticamente solo dalla lunetta contro la fisica difesa casalinga e sono tenuti a galla da un caparbio Filippo Colli, che infila due triple importanti sul finire del primo tempo. Si va all’intervallo lungo sul 40 a 25.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA prova a rinvigorirsi riuscendo a ricucire fino al -11. È ancora Colli il cuore della reazione chierese, bravo a colpire dalla lunga con grande precisione supportato da uno Scalzo molto efficace al tiro. Savigliano è squadra esperta e non si fa sorprendere, chiudendo bene l’area e costringendo la Planet Smart City a qualche tiro forzato.

Nell’ultima decina coach Conti continua a ruotare dalla panchina, cercando la scintilla per rientrare: è sempre Scalzo a segnare due canestri difficili, ma il distacco non si accorcia. Maccario e Rosso salgono in cattedra, da entrambe le parti le rotazioni si allargano e Savigliano ne approfitta per allungare ancora. La sirena finale del primo episodio di questa serie playoff arriva sul 78-49.

IL COMMENTO

«Abbiamo approcciato nel modo sbagliato la partita, siamo entrati troppo tesi e non siamo riusciti a prendere vantaggio ne attaccando l’uomo ne colpendo da lontano – commenta coach Francesco Conti – Savigliano invece è entrata in campo con la testa giusta e ha assolutamente meritato di vincere. È un peccato, però è una serie al meglio delle 5: dobbiamo trasformare la delusione in energia per Gara 2. Sono convinto che mercoledì inizieremo la partita in un altro modo»

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Come detto, siamo solo al primo appuntamento della cavalcata verso la Serie B Interregionale. La Planet Smart City BEA Chieri tornerà al PalaFerrua Mercoledì 3 maggio per Gara 2. Palla a due alle 21.15.

CO.GAL SAVIGLIANO 78

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 49

Parziali (20-6, 40-25, 57-40)

SAVIGLIANO: Danna A. 4, Carena 2, Baruzzo 13, Agbogan A. 6, Danna P. 5, Maccario 11, Raviola 4, Agbogan M. 9, Rosso 8, Gioda 16, Giorsino ne. All. Arioli, Ass. Racca, Bacci.

CHIERI: Mosca 1, Giacomelli 9, Orsi, Colli 11, Scalzo 12, Tulumello 5, Stiffi, Molinario 3, Gile, D’Arrigo 2, Drame 6, De Mita ne. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone