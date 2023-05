Moto club Alfieri senza stop, diviso tra Piemonte, Sicilia e Abruzzo

Weekend senza stop per i piloti del moto club Alfieri di Asti. A cominciare dagli impegni dei ‘piccoli’, protagonisti della prima tappa del Campionato italiano di mini enduro in Sicilia, a Carlentini (SR). Bartek Scarfiello ha chiuso ottavo nella categoria Junior, mentre Marco Orsi 29esimo nella 125.

Parallelamente il moto club e? stato impegnato nella seconda prova del Campionato regionale enduro “1° memorial Maurizio Rebuffo” a Castelnuovo di Ceva (CN). L’Alfieri Gabriele Doglio ha conquistato il terzo posto nella classifica individuale; al quinto posto Alessio Berger, al settimo Nicola Nasi, al nono Edoardo Alutto, al tredicesimo Erik Gardiol, al 14esimo Filippo Alutto, 16esimo Alberto Caronni.

Anche nella categoria Top Class Gabriele Doglio ha chiuso al terzo posto, mentre Nicola Nasi al quinto, Edoardo Alutto al sesto, Alberto Caronni al settimo. Pietro Ansaldi ha chiuso terzo nella categoria 50. Podio anche per Alessio Berger, che vince nella categoria Cadetti. Anche la Junior 2 tempi parla Alfieri, con il secondo posto di Mattia Grande. Terzo posto per Filippo Alutto nella Senior 4 tempi, quinta posizione per Luigi Guido Perocchio nella Major 250 4 tempi. Anche la categoria Veteran ha i colori dell’Alfieri, con il quarto posto di Fabio Frigeri e il quinto di Sandro Solari. Primo posto per Paolo Bertorello nella Superveteran e terzo per Mauro Vanara nella Ultraveteran, seguito al sesto posto da Pietro Luigi Truffo. Alex Usseglio chiude terzo nelle Territoriali 2 tempi, mentre Erik Gardiol vince nelle Territoriali 4 tempi, seguito, al terzo posto, da Francesco Lodi. Anche nel Femminile il moto club Alfieri conquista la prima posizione, con Sabrina Lazzarino.