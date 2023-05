SHORT TRACK – Cassinelli e gli Azzurri già al lavoro per la prossima stagione

Fino al 10 maggio i migliori atleti azzurri si raduneranno infatti a Formia presso il Centro Tecnico di Preparazione Olimpica per avviare il programma di lavoro in vista della prossima stagione. Primi giorni dedicati a test atletici e fisici per poi successivamente dedicarsi all’allenamento aerobico in bicicletta, a secco e in palestra.

Tra i venti convocati naturalmente anche il medagliato olimpico e mondiale torinese delle Fiamme Gialle Andrea Cassinelli, il quale sarà accompagnato da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Pietro Marinelli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (C.P. Pinè), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).