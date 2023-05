Basket College Novara festeggia la “promozione” in C unica

«Nonostante il successo, non è stata una stagione facile - è il controcanto di Coach Simone Tarlao e del suo Assistente Gabriele Cassina - il nostro progetto giovanile che ci vedeva perdipiù partire da novizi in questo campionato CSilver, soprattutto all’inizio, è stato bersaglio di molte perplessità da parte di tanti, forse troppi. Essersi presentati in un campionato Senior con una rosa di giocatori dall’età media di 18 anni, per molti era una scelta troppo azzardata se non dissennata. Ed invece eccoci qui, salvi, anzi “promossi” in C Unica, perdipiù avendo fatto esordire nella categoria diversi ragazzi nati 2006 e 2005, tutti provenienti dal nostro settore giovanile. Gli stessi che hanno potuto allenarsi per tutto l’anno con giocatori del calibro di Nicolini, McAdoo e Giromini, per intendersi, migliorando così il loro bagaglio tecnico ed agonistico».

«Siamo davvero soddisfatti, abbiamo lavorato duramente tutta la stagione per raggiungere questo risultato che vogliamo dedicare per intero alla nostra Città, che con questo successo – commenta a caldo il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – e la prossima riforma dei campionati di serie B e serie C compie un altro passo importante verso la pallacanestro che conta, dopo tanti anni di crepuscolo. Un grazie sincero ai nostri dirigenti, tecnici e giocatori per l’impegno e l’importante risultato raggiunto, oltre naturalmente alle famiglie dei nostri Collegiali che ci supportano ogni giorno in tutte le nostre attività».

Starebbe tutto qui, se non fosse che con la riforma dei prossimi campionati di serie B e serie C 2023/24, la salvezza raggiunta dai Collegiali assume in realtà i toni di una vera e propria, insperata quanto impreventivata promozione di categoria.

“ C SIAMO RIUSCITI ” probabilmente starebbe tutto qui, nella stampata sulle magliette celebrative della salvezza raggiunta, perché in questo finale di campionato niente più faceva paura a College Novara, nemmeno la cabala.

«Adesso in tanti si accorgono di noi e si rendono conto di quanto sia cambiato il rendimento di questo gruppo dall’inizio del campionato sino ad oggi – chiosa concludendo il Presidente Delconte – perdipiù nello scacchiere Piemontese, Novara è ormai riconosciuta come solida realtà, la nostra Under19Gold è ancora in corsa nelle fasi finali per contendersi il titolo e la nostra 17Eccellenza si sta comportando molto, molto bene nella seconda fase. E sta crescendo tantissimo tutto il resto, dall’Under 15 fino al minibasket. Il salto di categoria in C Unica ci vedrà davanti a nuove importanti sfide, anche economiche, ed avremo bisogno dell’aiuto di molti. Facciamo ogni giorno grandi sacrifici per amore della pallacanestro, dei nostri ragazzi e della nostra Città. Un grandissimo ringraziamento, pertanto, va alle Istituzioni locali ed agli Sponsor, che ringraziamo pubblicamente del concreto sostegno su cui saremo costretti, evidentemente, a contare ancora».

Per quanto riguarda la partita con Pino Torinese, al termine di 40’ di vera battaglia sportiva è Novara che porta a casa il referto rosa della vittoria.

Il prossimo appuntamento, nuovamente tra le mura amiche del Pala Sartorio domenica 7 maggio ore 18.00 contro Area Pro 2020 Piossasco, ancora in corsa per evitare la retrocessione in serie D.

Basket College Novara 67

Pino Torinese 63

Parziali (13-11, 20-17, 18-18, 16-17)

Basket College Novara: McAdoo 11, Caligaris 8, Hyka 9, Nicolini 17, Apostolo, Giromini 7, Ruffa 5, Gasparini, Montalbetti 6, Brustia 2, Pagani 2, Agosta N.E.