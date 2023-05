Gators: il recap della settimana

U19 GOLD: VERBANIA 45

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 42



CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Alessio 10, Ghigo 9, Valinotti 7, Ferrero 6, Pistone 0, Scibetta 0, Brigna 0, Pepe 8. All.: Fabbri - Caputo

Verbania: Di Pofi 0, Sisalli 3, Falcicchio 13, Mendola 4, Carraro 11, Montani 2, D'Andrea 0, Spadaccini 0, Mattioli 0, Parola 5. All.: Amore

Nonostante il risultato a sfavore, per via della differenza canestri i ragazzi dell'U19 Gators, guidati da Coach Fabbri, proseguono nel cammino di Coppa Piemonte.

Mercoledì 26 a disposizione del coach toscano solo 8 atleti hanno partecipato alla trasferta a Verbania.

I ragazzi di Fabbri hanno eseguito quasi alla perfezione quello che era il piano partita, ovvero tenere un punteggio basso e un ritmo gara molto basso, per evitare le sfuriate in attacco degli ospiti.

Il quintetto base composto da Ghigo, Valinotti, Pistone, Pepe e Ferrero, interpreta benissimo le direttive del coach, andando a giocare spesso e volentieri sotto canestro dove i due lunghi hanno fatto un ottimo lavoro. Il primo quarto si chiude in vantaggio 11 a 14 per i Gators.

Nel secondo periodo le trame del gioco non cambiano, Fabbri schiera sempre i due lunghi che in difesa fanno piazza pulita sotto canestro, in attacco ci pensano la coppia di U17 Pepe e Alessio autori di 8 punti degli 11 totali e si arriva al riposo lungo 25 pari con la gara ampiamente in controllo.

L'inizio del terzo periodo è contratto per gli ospiti: le bombe di Parola e Carraro accendono Verbania che scappa a +6, ma Valinotti Ferrero e Alessio piazzano un contro break di 5 a zero, che ci consente di rimanere attaccati, anche se il terzo periodo si chiude 35 a 32 per i padroni di casa.

Nel quarto periodo i Gators si inceppano, Verbania scappa a +8 (43-32), Fabbri chiama il Time Out che disegna la zona 1-3-1 con punta Ghigo, ed è il via ad uno break Gators di 6 a 0 che ricuce lo strappo. Finisce comunque 45 a 42 per Verbania, ma gli Alligatori passano ugualmente.

Prossimo incontro: martedi 02/05/2023 ore 19.00, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Amatori Savigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

U17 GOLD

CARMAGNOLA 76

GGS BASKETBALL PROJECT 79

Parziali (23-25, 19-20, 20-16, 14-18)

GGS Baketball Project: Picollo, Ruffinatto, Di Meo 24, Massa, Ficetti 9, Bertaina 9, Vergnaghi 30, Mattio 1, Barra, Bernardi 2, Perlo 4, Giordano. All.: Nicola – Ass.: Di Meo

Carmagnola: Zappino 13, Servetto, Paganotto 6, Randazzo K. 13, Randazzo A. 21, Celentano, Arneodo 15, Beltrando 4, Raviola 2, Fiori, De Palma 2. All.: Randazzo – Ass.: Bergese

Sabato 29 aprile, i ragazzi GGS vanno a far visita alla squadra di Carmagnola, lanciata nella rincorsa ad entrare nei primi 4 posti utili per il proseguo dei playoff, che all’andata a Saluzzo tanto fece penare l’attacco degli atleti di Nicola e Di Meo (si fermarono a soli 55 punti).

Nel primo quarto di questa gara invece i due quintetti partono all’arrembaggio con la dottrina “facciamo un canestro in più dell’avversario” e, se da parte carmagnolese sono Arneodo e Randazzo A. a trascinare i compagni, dall’altra un inarrestabile Vergnaghi in contropiede e un chirurgico Bertaina dall’arco dei 6.75 colpiscono a ripetizione per un finale di 23-25 per GGS dopo il primo quarto.

Il secondo quarto è sempre piacevole da vedere e per i colori verde-blu GGS ci pensano i due playmaker Perlo e Di Meo ad essere incisivi in attacco, mentre Picollo e Mattio si prodigano anima e cuore in difesa sugli esterni di Carmagnola e Ficetti cattura un rimbalzo dietro l’altro.

Si va al riposo in vantaggio di 3 punti, ma Carmagnola non ci sta e sospinta dalle bombe da 3 punti delle sue guardie (saranno ben 9 al termine della partita i tiri da 3 a segno per i locali) recupera e passa a condurre di 1 alla fine del terzo quarto. Si arriva in volata, GGS sbaglia troppi tiri liberi che non consentono di staccarsi del tutto; a 4 minuti dalla fine viene fischiato il quinto fallo a Vergnaghi, ma i ragazzi GGS non si scompongono: stringono le maglie della difesa grazie a Barra e Ficetti, più concreti dei primi tempi, trovano alcuni canestri da 3 da Bertaina e Di Meo (immenso il suo finale) e portano a casa una vittoria che vuol dire sicurezza di essere tra le prime due del girone: la soddisfazione della squadra al termine della gara è palpabile e rumorosa in campo e sugli spalti.

Prossimo incontro: sabato 06/05/2023 ore 17.30, GGS BASKETBALL PROJECT - Reale Mutua Torino

CUS 76

TOC TOC GATORS 27

Parziale (17-4, 37-13, 57-22)

TOC TOC Gators: Crosetto R. 0, Mori 0, Baretta 8, Avalle 5, Pepe 0, Chiarlo 4, Paonne 4, Pistone 0, Crosetto F. 0, Marcellino 2, Alessio 2. All.: Colonna - Fabbri

CUS: Zordan 0, Morandi 0, Castagno 9, Cendola 14, Zarantino 6, Torrazza 11, Cappelletti 8, Reverso 0, Latagliata 3, Tuberga 11, Sorella 6, Tonon 8. All.: Italla

Brutta sconfitta degli Alligatori U17 in trasferta contro il CUS Torino per la seconda partita di ritorno valida per la Coppa Piemonte. La squadra torinese è fisicamente più pronta dei giovani Gators, che in panchina dispongono anche tre atleti 2008 di supporto.

Fin dal primo quarto il quintetto scelto da Colonna composto da Alessio, Marcellino, Baretta, Pepe e Avalle ha fatto fatica a trovare la via del canestro: troppa la differenza fisica e l'intensità difensiva tra le forze in campo. Il primo parziale di 17 a 4 segna da subito la direzione della partita.

Nel secondo quarto la gara prosegue come nel primo quarto: gli ospiti riescono a trovare qualche canestro in più ma concedono 20 punti agli avversari.

Ad inizio terzo periodo Colonna prova ad arginare gli avversari mettendo in campo la zona: una 3-2 che, per pochi minuti, tiene a freno gli avversari. CUS, dopo qualche pallone perso di troppo e al rientro dal Time Out chiamato dal loro allenatore, ritrova la via del canestro senza troppi problemi.

Nell'ultimo periodo la gara è praticamente chiusa e le squadre aspettano solo il fischio finale che sancisce la vittoria della squadra di casa.

Prossimo incontro: sabato 06/05/2023 ore 17.30, TOC TOC Gators - Granda College Cuneo

U15 GOLD

ABC SERVIZI GATORS 56

AUXILIUM QUINTUM 61

Parziali (20-17, 30-30, 39-46)

ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 14, Iacuzzi 3, Crosetto 4, Paonne 17, Bosio, Chiarlo 9, Botta A, Graziano 2, Mosso S 5, Mosso G 2. All. Racca, Ass. Marengo.

Auxilium Quintum: Pescara 18, Vitale, Caruso 9, Nadaiutti 8, Vettorato 2, Piombi 2, Martino, Wang 8, Giambelli 5. All. Bronzin, Ass: Maccario.

È ormai ufficiale: l’Auxilium Quintum è la vera bestia nera per i nostri ragazzi dell’U15 Gold: tre partite affrontate contro questa compagine e altrettante sconfitte di misura. Considerando il fatto che la qualità tecnica dei ragazzi torinesi è tutt’altro che fuori portata per i nostri portacolori, l’umore in casa Gators non può certo essere festante.

Il primo quarto lasciava ben sperare: pronti via e subito +10 per i bianco-verdi che però velocemente si sono infiammati altrettanto velocemente si sono sciolti di fronte alla chiusa difesa torinese.

Il secondo periodo parte con i ragazzi di Racca-Marengo con soli 3 punti di vantaggio e si svolge su binari di un sostanziale equilibrio che porta le due compagini all’intervallo lungo in perfetta parità: 30-30 dopo due quarti di gioco.

Il terzo periodo è il crocevia del match: i torinesi attaccano forte il canestro e gli aiuti difensivi arrivano in costante ritardo per i Gators che così non riescono ad arginare la piccola fuga degli ospiti che si portano a condurre di 7 lunghezze.

Nell’ultimo periodo si cerca di attaccare la chiusissima difesa ospite aggirandola ed andando a canestro sulla linea di fondo e i risultati cominciano ad arrivare: punto dopo punto si ricuce il divario fino ad arrivare ad avere in mano la palla per passare aventi nel punteggio, ma il tiro dalla lunga distanza non era all’ordine del giorno.

Da segnalare l’ottima prova di Paonne: ultimo ad arrendersi e vera spina nel fianco della difesa ospite.

«Altro giro altra corsa: con questi non riusciamo mai a trovare il bandolo della matassa. Sono chiusissimi in difesa ed è difficile attaccare il ferro. Nell’ultima parte di gara abbiamo cominciato ad attaccare efficacemente il canestro aggirandoli e partendo in penetrazione dagli angoli, ma non è bastato. Peccato perché era alla portata, ma ci riproveremo nella gara di ritorno» commentano i coach.

Prossimo incontro: Sabato 06/05/2023 ore 18.00, Galliate – ABC SERVIZI Gators (Palasport, Via Custoza 9 28066 GALLIATE (NO)).

U14 F

CIRIANNI DECORAZIOI LADY GATORS 60

AOSTA 39

Parziaili (8-7, 15-1, 13-14, 14-7)

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio, Tuninetti 10, Rolfo 5, Spertino 17, Chiapello 7, Ziliotto S. 2, Torello Pichetto, Gianoglio 4, Ziliotto A. 2, Conti 13, Dotta. All.: Sabatino, Ass.: Fabbri - Vighetto

Aosta: Tioulli, Marrone 9, Gatto, Ricupero 13, Nyabi, Bullari, Rizzi, Robba, Ricci 4, Di Felice, Nasso 3. All.: Ferina

Dopo la bellissima esperienza in terra partenopea le lady Gators si rimettono subito in pista per la corsa alla Coppa. Avversario di turno è Montemilius Aosta, compagine valdostana arrivata per la lunga trasferta domenica pomeriggio al palazzetto di Savigliano. La gara è valida per quinta giornata della fase finale Coppa.

Pronti via Spertino (17) suona la carica con due incursioni concluse in lay-up. Gli fanno eco Rolfo (5), Conti (13) e Gianoglio (4) che imprimono quella inerzia alla partita che, con alti e bassi, si prolungherà per tutta la gara ad eccezione della prima metà del terzo quarto. Alla fine della pausa lunga un vistoso calo di concentrazione delle Lady ha concesso canestri facili alle volenterose avversarie. Una partita caratterizzata da molti contatti, per lo più sanzionati (tanti giri in lunetta da entrambi i lati) dove le Lady si son fatte trovare pronte provando a lottare su ogni pallone, come hanno dimostrato di saper fare molto bene Capitan Chiapello (7), Alessia Torello e Anita Ziliotto.

Prossimo incontro: sabato 06/05/2023 ore 19.00, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators - Area Pro

RAGAZZI CSI

SALUZZO 21

GATORS 75

Parziali (6-22, 13-43, 17-66)

Gators: Trentanelli 9, Ruffino 6, Bergese 8, Foti 4, Mosso 14, Barbero 9, Allemandi 2, Cirianni 9, Grezda 2, Marchisio 6, Magliano 6. All.: Racca

Saluzzo: Bilardo 10, Gosso 5, Rolle, Masera 1, Kodra 1, Mo, Barra, Zefi 2, Gervasio, Valrivi 2, Garello. All.: Spinella.

Quarti di finale, gara di andata: buona la prima!

I Gators espugnano facilmente il parquet saluzzese giocando una gara di squadra e mandando a referto tutti i componenti del team.

La difesa alta ed attenta dei ragazzi bianco-verdi porta subito i suoi frutti permettendo ai saviglianesi di allungare nel punteggio fin dal primo periodo, grazie alla prova superlativa di Mosso attento in difesa e precisissimo in attacco.

Sotto le plance Cirianni fa la voce grossa portando a casa rimbalzi e punti, non facendo mancare al pubblico presente la sua inconfondibile tripla! In cabina di regia si distingue un ottimo Magliano che dispensa assist a destra e a manca ben coadiuvato dalle punte in attacco Bergese, Grezda e Barbero.

Sul fronte difensivo si distinguono il solito mastino Foti che assieme ad Allemandi organizzano le ripartenze veloci di Trentanelli, Ruffino e Marchisio che attaccano il ferro con continuità, trovando spesso e volentieri il fondo della retina.

Ora la serie è sull’1 a 0 per i Gators che mercoledì in casa avranno il match point per assicurarsi le final four di categoria.

«I ragazzi sono stati bravi e concentrati. Era importante vincere gara 1 per indirizzare la serie verso la direzione giusta. Ora abbiamo un primo match point che cercheremo di non fallire» commenta Coach Racca alla fine del match.

Prossimo incontro: Mercoledì 03/05/2023 ore 17.30, Gators – Saluzzo (Palazzetto di Savigliano - Via Giolitti - SAVIGLIANO (CN)).

U14 SILVER

CONDOVE 35

CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 45

Parziali (5-13, 12-12, 12-12, 6-8)

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Mosso 6, Trentanelli 2, Botta C. 8, Botta A. 4, Barbero, Fresia, Iacuzzi 10, Bossati, Ruffino, Cirianni 2, Abello 13. All.: Marengo, Vice All.: Racca

Condove: Odina 4, Croce, Racca 9, Papuc 2, Nechifor, Bertolini 8, Bruti, Pontillo, Carnino, De Luca 2, Milani, Capoccioni 8. All.: Girondo, Ass. All.: Grosso

Sabato 29 aprile si è giocata a Sant'Antonino da Susa la gara valevole per la terza giornata di ritorno del girone top del campionato U14 Silver. La partita ha visto contrapposte la squadra di casa contro i Gators U14 targati Decorazioni Cirianni.

Il match è un crocevia importante per la stagione degli Alligatori, aggrappati alla parte alta della classifica: Condove è diretta inseguitrice della compagine biancoverde mentre i ragazzi del duo Racca-Marengo lottano per il primo posto. Le motivazioni per far bene dunque non mancano per entrambe le formazioni. L'incontro, giocato nel clima tropicale in palestra, è da subito teso.

I Gators approcciano la partita con Iacuzzi e Mosso versione "scassinatore": i due riescono a recuperare tanti palloni permettendo ai compagni di correre bene in contropiede e creare un margine importante alla fine del primo quarto. Margine costruito grazie anche ad un indemoniato Bossati e a Barbero in versione deluxe che, nonostante siano sfortunati al tiro, si ergono imperiosi in difesa ben limitando il duo Capoccioni e Racca. Botta C. chiamato dalla panchina, si fa trovare pronto e con una tripla spezza il morale di Condove caricando i compagni. Cirianni con movimenti pregevoli da sotto insacca la retina, Ruffino ruba e stoppa qualsiasi cosa si avvicini a lui. Trentanelli, attacca con forza il ferro, che produce degli ottimi tiri liberi ben realizzati.

Si va alla pausa lunga con gli alligatori sopra di 8 lunghezze, ma con la contesa ben lontana dal concludersi. Al rientro dagli spogliatoi la partita diventa maschia, con pochi fischi sia da una parte che dall'altra. Gli Alligatori sono bravi a compattarsi come gruppo e a far circolare bene la palla. Spettacolare l'azione che vede il rimbalzo offensivo di Mosso, lo scarico a Iacuzzi, il passaggio ad Abello (prestazione monstre la sua con gli avversari di un anno più grandi) che vede Botta C. libero e lo serve per il tiro che porterà il risultato a sbloccarsi dal +4 al +6.

Menzione d'onore al duo Botta A. e Fresia che, nonostante gli infortuni occorsi nei tornei del 25 aprile, stringono i denti e giocano una partita a servizio della squadra, a testimonianza che la forza di quest'ultima sono la dedizione e lo spirito di sacrificio per i compagni.

«Una partita tutt'altro che facile, dove siamo riusciti a scappare nel punteggio solo negli ultimi minuti. Un risultato pesante, che la squadra ha cercato e voluto. Un risultato premia ogni singolo giocatore per quello che durante la stagione ha costruito col duro lavoro in palestra. Ora testa alle ultime due partite, anch'esse importati, con la stessa umiltà e voglia di fare che ormai ci contraddistingue» le parole dei coach soddisfatti a fine gara.

U13 SILVER

GATORS 58

SAVIGLIANO 51

Parziali (23-14, 12-7, 18-12, 5-18)

Gators: Brunetti 6, Casasole 16, Barra, Rosso 7, Airaudo 4, Fresia 4, Correndo 4, Ambrogio, Culasso, Sordella 17. All.: Sabatino

Amatori: Arese 16, Rinaldi, Beccaria 19, Guccino, Regis 2, Villa, Corradini 11, Nava, Zavoreti, Gjyrezi. All.: Giannotto

Derby di ritorno per i ragazzi che disputano il campionato U13 silver per la fase Top: dopo la entusiasmante gara d'andata è andata in scena, al cospetto di un nutrito pubblico come si conviene in queste circostanze. Una gara molto bella, caratterizzata da buon gioco da entrambi i lati ma con una sensibile inerzia da parte dei Gators. Gli Alligatori riescono a concretizzare spesso buone giocate in collaborazione ma anche con le scorribande di Sordella (17) che spesso tagliano in due la difesa dei concittadini. L'ingresso poi di Casasole (16) partito dalla panchina mette sostanza vicino canestro e quindi si va alla pausa lunga in vantaggio 35 a 21.

Al rientro gli Alligatori sono bravi a reggere l'inevitabile reazioni degli avversari; in questo frangente ha fatto tanto la differenza il lavoro difensivo svolto con notevole spirito di sacrificio di Fresia (4) e Brunetti, che hanno fatto bene anche in cabina di regia mantenendo equilibrio nei momenti di frenesia.

Invece nell'ultimo quarto, partendo da un divario di più 20 punti, un calo di concentrazione mette un po' di apprensione non prevista con gli Amatori che si avvicinano pericolosamente fino al -7 finale.

Continua dunque la corsa verso la qualificazione alle Finals per i nostri scatenati alligatori targati 2011!

Prossimo incontro: sabato 06/05/2023 ore 17.30, Gators - Area Pro (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

U13 GOLD

FARIGLIANO 25

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 44

Parziali (9-11, 5-10, 6-9, 5-14)

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Biga, Magliano, Panero, Birolo, Foti, Fresia 4, Abello 22, Amato 6, Givo, Grezda 12, Allemandi. All.: Toselli - Racca

Farigliano: Revelli 2, Romana 4, Porro, Bianciotto 7, Massano 12, Manfredi, Viara, Sacarano, nusso, Marenco. All.: Sappa - Giachello

Nella seconda giornata della seconda fase Top del campionato Under13 Gold, gli Alligatori sono ospiti di Farigliano, formazione incontrata qualche giorno prima in occasione del Torneo Langhe Roero. All'andata i Saviglianesi si erano imposti con un bel margine di vantaggio, Farigliano è però una squadra tosta che occupa la parte centrale della classifica: si preannuncia una partita combattuta.

Gli Alligatori recuperano in extremis Fresia che sembrava fuori dai giochi a causa di una distorsione alla caviglia subita proprio al torneo Langhe e Roero. Il suo contributo in questa partita del campionato si rivelerà importante per la circolazione di palla in chiave offensiva.

Il ritmo imposto dalla squadra ospite è molto lento, con l'area difensiva sempre occupata da più giocatori e molto intasata, i Gators faticano a trovare la via del canestro.

Nel secondo quarto gli Alligatori sono attenti in difesa e concedono pochissimo, andando a riposto avanti 21 a 14.

Nel terzo quarto Grezda domina il pitturato realizzando 7 punti consecutivi che danno fiducia alla squadra, mentre Foti, Biga e Givo lavorano sodo in difesa.

Nell'ultimo quarto Farigliano alza bandiera bianca, gli Alligatori ne approfittano con un buon gioco offensivo per sigillare il risultato e continuare a lottare per l'accesso alle Final Four Regionali. «Sapevamo che qui non sarebbe stata una partita facile, commenta lo staff. Conosciamo bene la squadra di Farigliano e in difesa sono bravi a non concedere spazi utili da attaccare, ma oggi siamo stati capaci di portare a casa il risultato difendendo bene noi il canestro e portando a casa due punti importanti».

Prossimo incontro: martedì 18/04/2023 ore .9,00, Fossano - AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palazzetto dello sport - Via Soracco. - FOSSANO (CN)).

ESORDIENTI U12

GATORS WEST COAST 11

ALBA 13

Parziali (33-44)



Gators West Coast: Barbieri, Prus, Millone, Airaudo D., Angaramo, Silato, Castagno, Mura, Airaudo S., Pasquinelli, Simon, Ruberti. All.: Nicola-Tesio

Partita di ritorno giovedì 27 aprile del gruppo Esordienti dei Gators West Coast contro Alba, guidata in panchina dall’ex Stefano Biglia. La partita è stata sempre intensa e combattuta, risolvendosi solo nel finale che poteva sancire la vittoria per qualunque delle due formazioni.

Nel primo quarto sono i Gators a prevalere di misura trascinati da Ruberti che sta ritrovando la vena realizzativa della prima parte della stagione e di Prus.

Nel secondo periodo invece le forze in campo si equivalgono perfettamente (6-6) con Silato e Pasquinelli a cercare di portare a casa la posta piena. I giovani West Coast si perdono un po' nel terzo quarto in cui vince Alba e il solo Millone riesce ad andare più volte a segno per la sua squadra.

Nel quarto periodo i Gators tornano in vantaggio e sperano in una vittoria finale, ma gli ultimi due tempi finisce la benzina, i langaroli ne hanno di più e cominciano ad essere più precisi sotto canestro rispetto alla prima parte di gara e portano a casa la vittoria dei periodi e della partita.

«Poco male per la sconfitta; certo i ragazzi erano delusi visto l’andamento che li ha visti in vantaggio per gran parte della partita, ma rispetto alla gara di Alba i progressi si sono visti, riuscendo a giocarsela fino alla fine della partita» commentano i due coach a fine serata.

CONCENTRAMENTO A FOSSANO PER GLI AQUILOTTI BIG



Concentramento a Fossano per i nostri Aquilotti BIG (gruppo 2012 e gruppo 2013), nella mattinata si sono sfidati in gare entusiasmanti con i pari età di Farigliano e Fossano.

Per il gruppo 2013, seguito da Nicolò Marengo, si sono viste ottime cose: un gioco corale in attacco e una difesa attenta e pronta con i punteggi sempre combattuti in ogni partita.

Il gruppo 2012, seguito da Gino Sabatino, ha dimostrato i vari progressi portati avanti da quest'anno con ottime spaziature in attacco e una difesa cinica a punire ogni disattenzione avversaria.

Molto soddisfatti i due istruttori per quanto visto in questa domenica di sport, dove i valori dell'amicizia si sono uniti con l'agonismo creando un connubio che inorgoglisce la società e tutto il movimento MiniBasket Gators.