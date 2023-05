FIBS: Finale del Trofeo Coni Piemonte

Mercoledì 21 giugno , a partire dalle ore 17:00, nel piazzale “Antonio Lebolo” nella zona antistante gli impianti sportivi di Castellamonte in provincia di Torino, andrà in scena la finale Regionale di Baseball 5 del Trofeo Coni 2023 organizzata dal Comitato Regionale FIBS Piemonte .

Come nella scorsa stagione a contendersi la vittoria saranno le formazioni composte da ragazze (2012-14) e ragazzi (2013-14) del Softball La Loggia e del Porta Mortara Novara, quest’ultima vincitrice ed attuale detentrice del titolo nazionale di baseball 5 conquistato lo scorso settembre in Toscana.

Legati all’evento principale ce ne saranno altri collaterali ed organizzati in sinergia dalle società di Castellamonte i Kings ed i Red Clay, che da questa stagione schierano nei campionati regionali giovanili di baseball e softball alcune formazioni sotto la denominazione Canavese Academy.

Negli spazi adiacenti a quello principale, saranno installati un campo prova di baseball 5 ed un’ampia zona FUN KIDS, in quest’ultima verrà collocato il gonfiabile di battuta all’interno del quale sarà montato il classico lancia palle, lì gli istruttori castellamontesi terranno al battesimo i curiosi ed i neofiti dello sport del batti e corri.

Sarà una giornata di puro e sano divertimento.