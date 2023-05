Insieme alla Bertram Derthona nella trasferta di Pesaro

La gara che può valere la matematica certezza del terzo posto, il miglior risultato della Bertram Derthona nei suoi due anni di Serie A, si giocherà domenica 7 maggio alle ore 18 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Di fronte ai Leoni, la VL Carpegna Prosciutto Pesaro, alla ricerca di un piazzamento playoff. La Società, come accaduto nel corso della stagione, organizza il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto dello sport. Il costo del pullman, che verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni da raggiungere entro le ore 20 di domani, giovedì 4 maggio, sarà pari a 40 euro, cui vanno aggiunti i 10 euro del costo del biglietto per assistere alla gara.

La partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 12.30 di domenica 7 maggio. Per riservare il proprio posto a bordo è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it

Viviamo insieme l’ultima gara di regular season dei Leoni!