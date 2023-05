Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Under 16, si chiude la stagione delle Igorine

Nell’ultima gara regionale che mette in palio un biglietto per le final four regionali si chiude la stagione delle Igorine di Barbara Medici. L’Under 16 cede a Pinerolo soltanto dopo una battaglia durata cinque set e finita a favore delle padrone di casa 3-2 (25-23; 25-22; 13-25; 13-25; 15-11).

«Chiunque avesse vinto la partita avrebbe meritato, era completamente aperta. Avremmo potuto vincere noi o loro 3-0, il tie break a mio parere è il risultato più giusto, - spiega l’allenatrice Barbara Medici - dopo aver rimontato due set dominando abbiamo iniziato il tie break sulle ali dell’entusiasmo poi forse abbiamo avuto un pizzico di paura di troppo e l’ha spuntata Pinerolo».

Alle Igorine, che disputano anche il campionato di serie C regionale, manca ancora una partita proprio in questa categoria, sabato 6 maggio in casa contro Rosaltiora alle 17.

Nell’ultimo turno è comunque arrivata una bella vittoria 2-3 (25-22; 26-28; 25-12; 25-27; 13-15) contro Issa Novara.

«Il bilancio di questa stagione? Tutte le ragazze hanno avuto una grande crescita tecnica, tattica e fisica, per qualcuna è stato il primo anno di U16 e i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, anche se i risultati non sono andati di pari passo, - spiega Medici - in Under 16 avremmo potuto lasciare qua e là meno punti ed essere testa di serie; in C è normale sia andata così, a oggi abbiamo gli stessi punti dello scorso anno e ci manca ancora una partita, salvarsi in questo girone era impossibile. Il prossimo anno per noi inizierà la prossima settimana, alcune atlete usciranno dall’Under 16, altre saranno in arrivo dall’unser 14, sarà un nuovo gruppo e lavoreremo affinché potrà vivere i campionati ancor più da protagonista».

U18, Final Four regionali: Igorine presenti!

La vittoria rotonda per 3-0 (25-14; 25-12; 25-19) delle Igorine contro Pinerolo consegna alla formazione di Matteo Ingratta qualcosa di molto speciale: l’accesso alle Final Four regionali! Le Igorine saranno impegnate domenica 7 maggio fra Caselle e San Mauro Torinese: alle 10 ci saranno le semifinali fra Club 76 Reale Mutua Fenera Cheri Gold e In Volley Piemonte da un lato e dall’altro Igorine e Cus Collegno; nel pomeriggio le finali.

U12 6x6, vittoria delle Igorine

Vittoria 1-2. È questo il risultato delle Igorine di Gianni Zanelli nel quarto di andata di U12 6x6; il ritorno si gioca al PalaAgil domenica 14 maggio alle 11.