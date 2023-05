Autosped a fianco dell'Associazione Franca Cassola Pasquali

Ieri, nella sala consiliare di Palazzo Centurione a Castelnuovo, In occasione della consegna di 48 parrucche all’associazione Franca Cassola Pasquali per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, acquistate e quindi donate grazie alla raccolta fondi promossa da “Azzurro Donna”, era presente anche una nostra delegazione guidata da Michela Soldini Gavio con le atlete Francesca Leonardi e Ashley Ravelli con i dirigenti Franco Fornito, Roberto Fossati e Luciana Rattegni.

La vicecoordinatrice nazionale di Azzurro Donna, Maria Rosa Porta e il vicepresidente della provincia di Alessandria Matteo Gualco hanno illustrato il progetto che offre un’opportunità per aiutare le pazienti in cure oncologiche. Questa iniziativa si è svolta su tutto il territorio regionale ed ha dato sostegno alle realtà locali di volontariato in aiuto ai malati oncologici.

Grazie alla disponibilità del rappresentante locale di Azzurro Donna, la castelnovese Michela Delton, insieme ad ogni parrucca consegnata, verrà offerto anche un servizio di personalizzazione della parrucca studiato per ogni paziente che ne volesse usufruire.

Alla cerimonia presenti anche il vice-sindaco Paola Pisa con gli assessori Gaia Breglia e Paola Isetta, il responsabile della Senologia, Breast Unit provinciale, dr. Francesco Millo e naturalmente il presidente dell’associazione “Franca Cassola Pasquali” Helenio Pasquali con alcuni volontari.

La nostra società, da sempre sensibile alle tematiche sociali e alle campagne con finalità benefiche, da qualche anno è fiera testimonial dell’Associazione della quale portiamo orgogliosamente il logo sulle divise, e sempre al suo fianco in ogni iniziativa a sostegno della Senologia di Tortona.