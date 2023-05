La World International School di Torino presenta il WINS SPORT DAY

Un pomeriggio gratuito e aperto a tutti per vivere lo sport a 360 gradi. Dal basket al judo, dalla pallavolo al calcetto, passando per golf, tennis, pallamano, break dance, nuoto e molto altro ancora. Sabato 6 maggio WINS – World International School of Torino organizza, per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni, WINS SPORT DAY, un’occasione unica per praticare le proprie attività sportive preferite, scoprirne di nuove e conoscere tutti gli aspetti del movimento.

Oltre agli sport più classici saranno proposte infatti attività meno note come running, corpo in movimento, hip hop, espressione corporea e yoga, ma anche laboratori di preparazione fisica presciistica e di medicina sportiva.

In occasione del WINS SPORT DAY, la scuola internazionale di Via Traves 28 si trasforma in un parco a tema sportivo, aprendo a tutti i partecipanti i propri spazi: dalle palestre ai campi all’aperto, dalla piscina agli spazi polifunzionali.

La partecipazione all’evento è gratuita, servirà portare solo un paio di scarpe da ginnastica, l’occorrente per la piscina (per chi lo desidera) e tanta voglia di divertirsi in compagnia!