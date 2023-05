BEA Chieri cade a Savigliano, anche gara 2 playoff ai padroni di casa

Mercoledì 3 Maggio la Planet Smart City BEA Chieri ha giocato la Gara 2 dei playoff validi per la promozione in Serie B Interregionale. Ancora sul parquet della Co.Gal Savigliano, i Leopardi tornano in campo dopo la brutta sconfitta rimediata in Gara 1. Partita ben diversa rispetto al primo episodio della serie, con la squadra di coach Conti che lotta per tutti i 40 minuti, per poi cedere nell’ultima decina sotto i colpi da lontano dei saviglianesi.

LA GARA

Coach Conti cambia il quintetto dopo Gara 1 e alla palla a due si affida a Mosca, Giacomelli, Colli, Scalzo e Molinario. Anche coach Arioli mischia le carte in tavola, schierando Andrea Danna, Baruzzo, Pietro Danna, Marvin Agbogan e Gioda. Partenza a fionda di BEA, che trova subito 2 punti con Mosca, ma Savigliano reagisce immediatamente con un parziale di 8-0. Il primo periodo prosegue con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, quando i chieresi arrivano al pareggio a quota 15. Sul finale arriva il canestro di Gioda che manda avanti i locali.

Stessa musica anche nella seconda decina, con la Planet Smart City che risponde alla grande precisione al tiro di Savigliano con le triple di Colli e i canestri dell’ex Drame. A fine quarto Savigliano trova un parziale importante, 5 punti in fila di Raviola mandano le due squadre alla pausa lunga sul punteggio di 32-25.

Al rientro dagli spogliatoi sono i ragazzi di coach Arioli a fare la partita, guidati da un ispirato Allen Agbogan: il numero 9 infila 3 triple pressocchè consecutive, che danno una spallata alla partita. BEA reagisce ancora con Mosca, rientrato davvero in forma dal lungo stop e miglior marcatore di serata con 14 punti, che riporta i Leopardi sotto la doppia cifra di svantaggio.

Ancora Savigliano da oltre l’arco per iniziare l’ultima decina: sempre Agbogan, accompagnato da Maccario, per il nuovo +10 locale. Questa volta la Planet Smart City risponde con i canestri da lontano di Stiffi e Giacomelli che rifanno -9, ma da qui l’attacco arancione si inceppa. I padroni di casa ne approfittano per prendere il largo, allungando senza guardarsi più indietro fino al 69-52 finale.

IL COMMENTO

«Lo scarto finale di oggi è pesante rispetto allo sforzo che abbiamo provato a mettere in campo. Siamo entrati in campo con una testa diversa rispetto a Gara 1 – commenta coach Francesco Conti – C’è da dire che Savigliano sta facendo un’ottima serie, con grandi percentuali al tiro grazie ad una buona costruzione in attacco. Sono stati bravi a punirci ogni volta che abbiamo forzato qualcosa in attacco. Ce la siamo giocata, è una serie al meglio delle 5, loro ne hanno vinte 2 in casa, possiamo farlo anche noi grazie all’aiuto dei nostri tifosi: ci vediamo al PalaGialdo».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La serie al meglio delle cinque gare ora continua al PalaGialdo. Appuntamento per Gara 3 Domenica 7 Maggio, con palla a due alle 19.30.

CO.GAL SAVIGLIANO 69

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 52

Parziali: 17-15, 32-25, 49-40

SAVIGLIANO: Danna A. 12, Carena, Baruzzo 2, Agbogan A. 15, Danna P. 6, Maccario 7, Raviola 6, Giorsino 2, Agbogan M. 3, Rosso 4, Gioda 12. All. Arioli, Ass. Racca, Bacci.

CHIERI: Mosca 14, Giacomelli 6, Colli 3, Scalzo 1, Tulumello 3, Stiffi 6, Molinario 6, Gile, Drame 11, Tagliano, D’Arrigo 2. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta.