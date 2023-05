Derthona Basket: lunedì 8 maggio scatta la vendita dei biglietti per i playoff

La gara sul campo della VL Carpegna Prosciutto Pesaro in programma domenica 7 maggio alle ore 18 chiuderà la regular season della Bertram Derthona, già certa del vantaggio del fattore campo nei quarti di finale playoff.

In attesa di conoscere la squadra avversaria e il calendario delle gare, la Società comunica che, a partire da lunedì 8 maggio, saranno in vendita i biglietti e il miniabbonamento per assistere ai primi due incontri della serie.

Nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio, tutti gli abbonati stagionali potranno esercitare il loro diritto di prelazione per mantenere, anche nei quarti di finale playoff, lo stesso posto avuto nelle quindici gare casalinghe di regular season. A partire dalla mattinata di mercoledì 10 maggio la vendita sarà libera e aperta ai tifosi che intenderanno acquistare i biglietti o il miniabbonamento.

Bertram Derthona ha riservato una scontistica a tutti coloro che compreranno il miniabbonamento per Gara 1 e Gara 2: agli abbonati è stato dedicato il 20% rispetto al prezzo intero dei due biglietti, mentre ai non abbonati lo sconto è pari al 10%. Il miniabbonamento a prezzo scontato del 20% per gli abbonati è acquistabile solo in segreteria, mentre online è in vendita solo quello con il 10% di sconto.

La sede di Via San Marziano 4 sarà aperta al pubblico da lunedì 8 a venerdì 12 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. In alternativa, sarà possibile acquistare i tagliandi e il minipack sul sito di Vivaticket oppure presso la biglietteria del PalaEnergica nelle giornate di gara a partire da 90 minuti prima della palla a due.

Di seguito la tabella dei prezzi scontati del miniabbonamento:

SETTORE ABBONATI NON ABBONATI Parterre Derthona 96 € 108 € Parterre Bianconero 80 € 90 € Parterre Laterale 64 € 72 € Tribuna Derthona 48 € 54 € Tribuna Bianconera 42 € 47 € Curva Sud 20 € 23 € Curva Nord Derthona 16 € 18 €

Gli Under 18 e gli Over 65, sia abbonati che non abbonati, godranno di un ulteriore 20% di sconto sul prezzo del miniabbonamento loro riservato. A partire da lunedì 8 maggio sarà possibile comprare anche i singoli biglietti per Gara 1 e Gara 2: su questi, gli abbonati avranno diritto allo sconto del 10% sul costo intero. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE ABBONATI INTERO Parterre Derthona 54 € 60 € Parterre Bianconero 45 € 50 € Parterre Laterale 36 € 40 € Tribuna Derthona 27 € 30 € Tribuna Bianconera 23 € 26 € Curva Sud 12 € 15 € Curva Nord Derthona 9 € 10 €

Anche sui singoli biglietti, gli Under 18 e gli Over 65 potranno usufruire del 20% di sconto rispetto ai prezzi sopraindicati. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto di biglietti e miniabbonamento è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.