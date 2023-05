La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospite di Lavagna 90

La Reale Mutua Torino ’81 Iren, ormai certa del secondo posto in classifica, affronterà questo sabato il Lavagna 90. Nel match di andata i gialloblù hanno avuto la meglio per 9-6 contro i liguri. Nell’ultimo match di campionato i ragazzi di Simone Aversa si sono imposti con un sonoro 24-8 contro il Chiavari Nuoto, mentre il Lavagna 90, sesto in classifica, arriva da una sconfitta in casa del Como Nuoto Recoaro per 7-6.

Simone Aversa presenta il match: «Stiamo proseguendo il nostro cammino di avvicinamento ai play-off che passa attraverso le ultime due partite di regular season contro il Lavagna 90 e la capolista Camogli. Saranno due match tosti, già a partire dall’impegno di domani. Il Lavagna 90 ha disputato un buonissimo campionato e all’andata aveva sfoderato una prestazione difensiva importante, ma anche noi siamo riusciti ad esprimere una buona pallanuoto. Per noi è importante non perdere l’approccio corretto che abbiamo avuto sabato scorso contro il Chiavari Nuoto e dobbiamo perfezionare, dal punto di vista tattico, le nostre idee di gioco».

La gara si disputerà alle ore 18 di sabato 6 maggio alla Piscina Comunale di Lavagna, Genova. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube “ASD Lavagna 90”.

VENTUNESIMA GIORNATA DI SERIE A2M

C.S Plebiscito Padova – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Lavagna 90 – Reale Mutua Torino ’81 Iren

President Bologna – Chiavari Nuoto

R.N. Imperia 57 – Brescia Waterpolo

Spazio R.N. Camogli – Como Nuoto Recoaro

Waterpolo Milano Metanopoli – R.N. Arenzano

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 57, Reale Mutua Torino ’81 Iren 51, Brescia Waterpolo 43, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 39, Como Nuoto Recoaro 38, Lavagna 90 33, President Bologna 23, Chiavari Nuoto 23, R.N. Arenzano 21, C.S. Plebiscito Padova 15, Waterpolo Milano Metanopoli 12, R.N. Imperia 57 1.