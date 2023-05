Cuneo Volley: Gallesio e Giraudo al fianco di coach Battocchio

Confermato il ruolo di secondo allenatore sulla panchina della Serie A2 maschile del Cuneo Volley per Lorenzo Gallesio, che affiancherà coach Battocchio così come il nuovo preparatore atletico, Lorenzo Giraudo; ex pallavolista nato e cresciuto a Cuneo, torna a far parte del Club biancoblù in un’altra veste, dopo aver maturato competenze ed esperienza.

«Sono molto contento di avere i due Lorenzo al mio fianco nello staff, con entrambi ho avuto modo di confrontarmi e riscontrare una “fame” di crescita e una volontà di fare bene lavorando duro. Credo abbiano ottime capacità, ognuno nel proprio ambito, ma soprattutto ho apprezzato l’umiltà delle persone, una caratteristica non scontata e molto utile per costruire un percorso di lavoro. Stiamo costruendo uno staff che sono sicuro saprà valorizzare al meglio gli sforzi di società e giocatori» - queste le prime impressioni di coach Matteo Battocchio su due dei suoi collaboratori nella prossima stagione a Cuneo.

«Sono molto contento della fiducia che mi ha dato la società nel volermi confermare; la mia priorità è sempre stata rimanere qua. Lavoreremo sodo e daremo tutti il massimo. Con il coach ci siamo incontrati di persona e mi ha fatto subito un’ottima impressione, anche io penso che l'impegno e la volontà di dare il massimo da parte di tutti farà la differenza. Non vedo l'ora di imparare tanto da un allenatore come lui» - Lorenzo Gallesio, secondo allenatore.

«Per me è un onore e un privilegio entrare a far parte dello staff della Società di pallavolo maschile della mia Città, nella quale sono cresciuto come atleta. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza, sono sicuro che daremo il massimo e mi auguro che questo ci porti ad avere delle buone soddisfazioni. Il primo incontro con il coach è stato molto positivo e questo è un ottimo punto di partenza; questa visione comune riguardo alla parte fisica-atletica della squadra è una plusvalenza iniziale molto importante» - Lorenzo Giraudo, preparatore atletico.

La presentazione di Lorenzo Gallesio e Lorenzo Giraudo avverrà domani mattina, sabato 6 maggio alle ore 10 presso la sede di FisioOne a Cuneo, partners del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.