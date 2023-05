Presentata la partnership tra College Basketball e CRT Group

Presso la sede di CRT Group si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership fra l'azienda del presidente Alberto Cerutti e College Basket del Presidente Luca Negri. Una collaborazione che nasce a ridosso delle finali nazionali di Agropoli, dove l'U19 targata College Basket scenderà in campo per competere ancora una volta ai massimi livelli nazionali, portando sulla propria maglia proprio il nome dell'azienda che ha deciso di sostenere il progetto della società borgomanerese.

Le parole del presidente CRT Group Alberto Cerutti: «Prendiamo parte ufficialmente a questo progetto. CRT Group, azienda di Borgomanero, vuole dare qualcosa alla nostra città sostenedno il basket, un pezzo del mio cuore. Ci saremo per le finali, una grande avventura da vivere assieme ai ragazzi e al loro impegno, sperando che la nostra unione porti grandi frutti, ma saremo presenti fin da subito anche per la stagione 2023/2024, con un occhio già puntato al futuro».

Le parole del direttore sportivo Federico Ferrari: «Quando ho incontrato Alberto è stato facile comunicare con lui, in quanto conoscitore del mondo dello sport e, in particolare, della pallacanestro. Non vedeva l'ora di entrare al palazzetto. Si tratta di un legame importante, che fa di lui un partner che sa e ha vissuto quello di cui ci occupiamo. Abbiamo ottenuto tanti risultati importanti con i ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto sociale e rimarrà parte importante del futuro. Ringraziamo CRT Group per il supporto in queste Finali Nazionali ad Agropoli: più si allarga la famiglia, migliore sarà il servizio che potremo offrire. Per la prima volta avremo sulla maglia uno sponsor di Borgomanero, una cosa un po' strana, ma che ci dà tanta soddisfazione».

Le parole del presidente Luca Negri: «Non posso far altro che esprimere la mia felicità. Ci daranno una grossa mano, ma è anche il frutto del nostro lavoro di tutti questi anni. Sono felice per lo staff e per tutti i dirigenti, spero vivamente che questo sia solo il punto di partenza di una lunga collaborazione».

Le parole dell'assessore allo sport Francesco Valsesia: «Territorio, Sport e Giovani. Tre parole importantissime per la Città di Borgomanero. Realtà come College arrivano dove l'Amministrazione non riesce e gli sponor danno l'aiuto necessario a fare ancora meglio. Lo sport è un motivo per fare comunità, crescere ed avere supporto e College è un'eccellenza del nostro territorio. Spesso per l'Amministrazione gli spazi sono un problema e la sinergia e l'energia che College riesce a creare in quello che fa risulta fondamentale per tutti noi».

La conferenza si è poi conclusa con un piccolo rinfresco gentilmente offerto da CRT Group.