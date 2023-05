La Novipiù si prepara ad affrontare Ravenna

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Alessandro Lotesoriere ha finora vinto una partita del Girone Salvezza espugnando il campo della Stella Azzurra. Nell'ultimo turno i ravennati hanno avuto la peggio sul campo della Juvi Cremona. A differenza della sfida di Casale Monferrato, terminata con il punteggio di 87-75 in favore dei rossoblu, sarà a disposizione Josip Vrankic. Il lungo canadese ha prodotto in questa fase di campionato 15.3 punti a partita e 4.7 rimbalzi, ed insieme a Kendall Anthony e Bernardo Musso, 15.4 punti di media a partita per entrambi, rappresentano i principali punti di forza della Orasì. La squadra ha nel complesso un assetto molto duttile, con Federico Bonacini e Danilo Petrovic a completare il quintetto di partenza. Dalla panchina trovano un minutaggio importante anche Tommaso Oxilia e Vittorio Bartoli. I due giovani classe 2003 Nicola Giordano, playmaker, e Ivan Onojaife, centro, completano il roster di Ravenna.

La Novipiù dopo i due stop interni è obbligata a non commettere più errori nelle restanti partite. La classifica attualmente vede Chieti in fuga a 4 lunghezze e il gruppo Stella Azzurra-Mantova-Juvi con una vittoria in più. Ancora una volta sarà una partita senza margine di errore. Coach Stefano Comazzi ha lavorato in settimana con il roster al completo e la squadra partirà per Ravenna consapevole che il lavoro di una stagione intera passerà per queste ultime tre partite. Domenica la prima.

Gabriele Longo - Assistente Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica sarà una sfida dal peso specifico elevato, un confronto che può nuovamente mischiare le carte in tavola in questo girone salvezza. Il nostro unico obiettivo in settimana è stato quello di concentrarci solo su noi stessi perchè non possono essere di certo due sconfitte casalinghe, seppur potenzialmente pesanti in termini di classifica, a compromettere il nostro morale: abbiamo di fronte tre incontri che vanno affrontati dimostrando solidità e concretezza, qualità che abbiamo avuto per lunghi tratti nella partita con Mantova di sabato scorso. Ci troveremo di fronte Ravenna che rispetto alla gara di andata ha recuperato, seppur non al 100%, Vrankic, un giocatore capace di spostare gli equilibri; la loro imprevedibilità unita alla capacità di dare pochi punti di riferimento sia in attacco che in difesa è la loro caratteristica principale. Noi arriviamo a domenica dopo un'ottima serie di allenamenti, in cui il gruppo si è compattato ancor di più, riconoscendo quel senso di urgenza che un momento come questo impone.»

Kodi Justice - Guardia Novipiù Monferrato Basket: «Ogni partita per noi è importante. Sappiamo che sarà una trasferta difficile contro una squadra che ha, come noi, bisogno di vincere. Ci siamo preparati al meglio per questa sfida lavorando bene in settimana, dovremo entrare subito in partita, lottare e dare il massimo.»

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.