Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Si avvicina l’ultima giornata di regular season della Bertram Derthona, che domenica sera conoscerà posizione nella griglia playoff e avversario dei quarti di finale. La regular season dei bianconeri si chiude contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro, nella gara in programma domenica 7 maggio alle ore 18. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Andiamo a giocare alla Vitrifrigo Arena contro una squadra che deve vincere per provare a entrare nei playoff. Pesaro è guidata da Jasmin Repesa, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha vinto dieci campionati e diverse coppe in tre campionati diversi (Italia, Turchia, Croazia).

La regia è completamente italiana: Moretti, reduce da un’ottima stagione, e Tambone assicurano la guida della squadra, pur avendo caratteristiche diverse. Accanto a loro agisce Abdur-Rahkman, una delle rivelazioni del campionato, protagonista della partita di andata con 19 punti a referto. Nel reparto esterni, a seconda delle scelte tecniche sugli stranieri, può trovare spazio Gudmunsson, che garantisce solidità in difesa.

Il reparto esterni si completa con Visconti, un ottimo tiratore, Delfino, icona del basket argentino e mondiale che a quranta’anni si conferma leader della squadra, e Charalampopoulos, che da ‘3’ e, in alcune occasioni, da ‘4’, garantisce varietà di soluzioni sia sul perimetro che vicino a canestro.

Da ‘4’ ruotano Cheatam, rookie del nostro campionato e pericolosissimo nel tiro da tre punti (38.1% su quasi 7 tentativi a gara) e – a seconda delle rotazioni – Austin Daye che ho avuto il piacere di allenare a Venezia: è un go-to-guy che si sta adattando a giocare in un ruolo diverso. Sotto canestro, Kravic e Totè garantiscono solidità difensiva e un buon contributo offensivo».