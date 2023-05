B1, ultima di campionato: Igorine pronte per Biella

Ultima di campionato, fuori casa e preziosissima. Nella 26esima giornata di serie B1 la Igor Agil Volley è di scena a casa della Prochimica Virtus Biella sabato 6 maggio alle 21.

«Biella è una bella squadra, esperta e giocando in casa loro non sarà facile, ma sono sicura che faremo il nostro meglio per cercare di metterle in difficoltà. Ci stiamo allenando bene e non vediamo l’ora anche di affrontare la prossima sfida Under18» dice Helena Sassolini che lancia la carica.

Vero, sabato B1 e domenica in palio titolo regionale e biglietto per le nazionali: «Questo week end è importantissimo. È tutto l’anno che ci alleniamo per affrontare queste partite, siamo cariche e pronte a dare il massimo e mostrare tutto ciò che abbiamo imparato».