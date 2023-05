Verso VL Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona

Si chiude la stagione regolare della Bertram Derthona, che domani – domenica 7 maggio alle ore 18 – sarà di scena alla Vitrifrigo Arena per affrontare la VL Carpegna Prosciutto Pesaro nella 30° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in volata contro l’EA7 Emporio Armani Milano e occupano il terzo posto in classifica a una gara dal termine della stagione regolare. «La gara contro Milano – esordisce coach Marco Ramondino – ci ha dato tante buone indicazioni e vogliamo proseguire su questa falsariga anche in una partita in trasferta, fornendo una prestazione di qualità e carattere. Chiudere al terzo posto sarebbe un risultato importante per noi e per il Club. Affrontiamo Pesaro, una squadra conosciuta per la sua tradizione, per il calore della sua gente e per il coinvolgimento intorno alla squadra: ci aspettiamo di trovare un ambiente pieno di entusiasmo perché loro hanno la possibilità di qualificarsi ai playoff».

Sulle caratteristiche dei prossimi avversari, il capo allenatore della Bertram ha poi aggiunto: «Pesaro ha un’eccellente capacità di cercare e sfruttare i vantaggi già nella prima parte dell’azione, è una squadra che gioca molto bene le situazioni di transizione e costruisce tiri da tre punti nei primi secondi. La VL è molto brava ad attaccare a inizio possesso, ha tanti giocatori tra gli esterni in grado di creare in 1vs1 e altri abili nel gioco in post basso, come Delfino, Charampopoulos, Cheatam, Kravic e Austin Daye sia fronte che spalle a canestro. In difesa hanno giocatori che mettono aggressività, costringendo l’attacco avversario a giocare molto lontano dall’area: servirà quindi muovere la palla aggirando la loro difesa per non avere solo gioco perimetrale».

«Dovremo mettere grande attenzione nella transizione difensiva – conclude coach Ramondino – ed essere pronti sin dal termine dell’azione offensiva. Contro i loro esterni sarà necessario un grande sforzo, mentre nel gioco spalle a canestro servirà alzare il livello di fisicità e prontezza sia contro le loro guardie che contro i loro lunghi».

Bertram Derthona comunica che, ad eccezione di Demonte Harper, tutti gli atleti sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.