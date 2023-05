Fitarco - Coppa Europea Giovanile, prima tappa all’insegna del Compound

Tra i 28 arcieri, presenti anche 3 piemontesi che rientrano con una medaglia al collo, tutti nella divisione compound e a squadre.

Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) – Dopo aver ottenuto la sesta posizione in qualifica (662 punti) nel compound femminile under21, esce subito di scena già agli ottavi di finale per mano dell’islandese Unnur.

Ottiene invece la prima posizione con la squadra, assieme alle compagne Martina Del Duca e Martina Serafini, battendo proprio l’Islanda; anche se, in virtù del numero non sufficiente di squadre, tale risultato non è di fatto ufficiale.

Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Marco Tosco (Arcieri Alpignano) – Nel compound maschile under18, Fabrizio Aloisi chiude la qualifica in terza posizione (692 punti) mentre il compagno di squadra Marco Tosco in ottava (675 punti). Mentre Tosco si ferma già agli ottavi, Aloisi invece viene fermato di misura solamente in semifinale. Nella finalina contro il tedesco Nuber si arrende 140-142, sfiorando così il podio individuale.

Nella gara a squadre, Marco e Fabrizio assieme al compagno Gabriel Moriconi, ottengo l’argento; anche in questo caso, risultato non ufficiale per la presenza di sole tre squadre.

Fabrizio ha inoltre disputato la gara mixedteam, con la compagna Caterina Gallo; il duo azzurro perde la finale per il terzo posto, ma solamente alle frecce di spareggio, superato di pochi centimetri dalla coppia israeliana.

La seconda e ultima tappa della Coppa si terrà a Sion (Svizzera) dal 5 al 10 giugno, sperando di ritrovare i nostri arcieri nuovamente sulla linea di tiro.



Risultati completi