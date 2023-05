Agil Volley: a Biella una lunga battaglia chiude la stagione delle Igorine

Un lunghissimo confronto! Si chiude così la stagione della B1 targata Igor Agil Volley, con un 3-2 per le padrone di casa a Biella nella 26esima giornata di campionato. Le Igorine hanno lottato in tutti e cinque i set rendendosi tutte quante protagoniste di una grande battaglia, così come ce ne sono state tante altre nel corso della stagione.

Dopo il primo set vinto con grande energia 19-25, il secondo è andato a Biella dopo uno scambio infinito concluso 31-29. Un’altra frazione ai vantaggi ha premiato le Igorine per il 25-27. Quarto set da 25-22 per Biella che si aggiudicata anche il tie break 15-6.

Agil Igor Volley 3

Virtus Biella 2

Parziali (19-25; 31-29; 25-27; 25-22; 15-6)

Igor: Pagliuca, Sassolini V., Moroni, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G.. All. Ingratta.